नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से खत्म करेंगे ये 6 शक्तिशाली मंत्र, मिनटों में दिखेगा असर!

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नकारात्मक सोच हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को नुकसान पहुंचाने का काम करती है, जिसके कारण व्यक्ति को तनाव, चिंता, अवसाद (Depression), अनिद्रा और हताशा का सामना करना पड़ सकता है। हम दिनभर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की ऊर्जा का सामना करते हैं। खराब ऊर्जा हमारे साथ हमारे आस-पास के लोगों पर भी बुरा असर दिखाती है। ऐसे में शरीर और घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का सबसे असरदार उपाय है, सर्वोत्तम मंत्रों का जाप करना।

मंत्र ध्यान एक तरह की ध्यान विधि है, जिसमें हम कुछ शब्दों या वाक्यों को मन ही मन दोहराते हैं। इससे हमें नकारात्मक भावनाओं और विचारों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मंत्रों का जाप करने से आपके आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव बनता है। नीचे दिए गए मंत्रों का नियमित जाप करने से व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

गणेश जी का मंत्र गणेश जी का 'ऊं गम गणपति नमः' मंत्र का जाप जीवन में सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के साथ कठिनाइयों से मुक्ति दिलाता है। इसके साथ ही इससे सौभाग्य, सफलता, ज्ञान और बुद्धि का भरपूर आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।

दुर्गा जी का मंत्र मां दुर्गा का 'ऊं दुम दुर्गाये नमः' मंत्र खतरे और हानि से सुरक्षा के लिए एक बेहद शक्तिशाली दुर्गा मंत्र है। दुर्गा जी जो एक योद्धा देवी हैं, हमारे जीवन में शांति को भंग करने वाली बाधा को दूर करने की शक्ति प्रदान करती हैं।

ओम वज्र सत्व हंग यह मंत्र तिब्बती बौद्ध धर्म के 100 अक्षरों वाले मंत्र का संक्षिप्त रूप है। इसका जाप शरीर, बोली और मन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है। यह मंत्र जीवन में बुरे कर्मों के निवारण के लिए खास मंत्र माना जाता है।

हंग व्रज पेह एक बौद्ध मंत्र जो हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल गुस्सा, हिंसा, घृणा और अन्य हानिकारक भावनाओं से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा से कमरे या स्थान को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है।