'भूत पिशाच निकट नहीं आवै...' क्या आप जानते हैं इसका अर्थ? इस चौपाई के पाठ से छूमंतर होगा तनाव और भय

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धार्मिक मान्यता के अनुसार, रोजाना विधिपूर्वक हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) का पाठ करने से साधक को नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है और मानसिक तनाव दूर होता है। साथ ही हनुमान जी की कृपा से जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं।

हनुमान चालीसा में एक चौपाई अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा की चौपाई है- "भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महाबीर जब नाम सुनावै"। इस चौपाई का पाठ जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए किया जाता है और इससे नकारात्मक ऊर्जा व बुरी नजर का प्रभाव दूर होता है।

लेकिन क्या आप इस चौपाई का हिंदी अर्थ जानते हैं? अगर नहीं, तो आइए इस आर्टिकल में हम आपको बताते हैं "भूत पिशाच निकट नहीं आवै..." (Bhoot Pishach Nikat Nahi Aave) चौपाई के हिंदी अर्थ और पाठ की विधि के बारे में।

हनुमान चालीसा की चौपाई "भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महाबीर जब नाम सुनावै"

यह चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा की 24वीं चौपाई है। इस चौपाई का हिंदी अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति हनुमान जी का नाम जपता है, तो उसके आस-पास भूत, पिशाच या कोई भी बुरी शक्ति फटकती भी नहीं है। हनुमान जी के नाम के जप से ही सभी प्रकार के भय और बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं।

अज्ञात भय होगा दूर- जिन लोगों को जीवन में बिना किसी कारण के डर लगता है या रात में बुरे सपने आते हैं, तो उन्हें इस चौपाई का पाठ जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार, हनुमान चालीसा की इस पंक्ति का पाठ करने से तनाव और सभी तरह का भय दूर होता है तथा बजरंगबली की कृपा बरसती है।