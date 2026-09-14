दरवाजा खोलते या बंद करते समय आती है चरमराहट की आवाज? मिलते हैं ये संकेत, ऐसे करें बचाव
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के दरवाजों से चरमराहट की आवाज आना अशुभ माना जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा, आर्थिक ...और पढ़ें
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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है। वास्तु शास्त्र में घर की सभी चीजों से जुड़े नियमों के बारे में बताया गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के दरवाजे को खोलते या फिर बंद करते समय चरमराहट की आवाज का आना अशुभ माना जाता है। इससे कई तरह के संकेत मिलते हैं।
अगर आपको दरवाजे से चरमराहट की आवाज सुनाई देती है, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि दरवाजे से आवाज आने से कौन-से संकेत मिलते हैं।
दरवाजे से आवाज आने के संकेत
नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि- वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि दरवाजे को खोलते या बंद करते समय आवाज आने से नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि के संकेत मिलते हैं, जिसका प्रभाव परिवार के सदस्यों पर पड़ता है। साथ ही लोगों को मानसिक तनाव की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
आर्थिक नुकसान- ऐसा माना जाता है कि दरवाजे से चरमराहट की आवाज आने से धन की देवी मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, जिसकी वजह से जीवन में भारी धन की कमी हो सकती है और घर की बरकत रुक जाती है।
वास्तु दोष- इसके अलावा दरवाजे को खोलते या बंद करते समय आवाज आने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से घर में पारिवारिक कलह की समस्या हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही घर की सुख-शांति भी भंग होती है।
स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं- वास्तु शास्त्र के अनुसार, दरवाजे को खोलते या बंद करते समय आवाज आने पर घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में वास्तु दोष उत्पन्न होने के कारण घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
ऐसे करें बचाव
अगर आपके घर के किसी दरवाजे को खोलते या बंद करते समय आवाज आती है, तो इसे नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए दरवाजे से आवाज आने पर उसके कब्जों में ग्रीस लगा दें या उसकी सही से मरम्मत करवाएं। ऐसा करने से आप अशुभ परिणामों से बच सकते हैं, जिससे घर में सुख-शांति बनी रहेगी।
इसके अलावा समय-समय पर दरवाजों के कब्जों की सफाई करें। कब्जों में नमी जमने के कारण जंग लग सकती है, जिसकी वजह से दरवाजे से आवाज आती है।
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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें।