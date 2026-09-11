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आर्थिक नुकसान और तनाव से बचना है तो सीढ़ियों के नीचे न लगाएं ये पौधे, जान लें वास्तु नियम

By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
Published: Fri, 11 Sep 2026 04:50 PM (IST)

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सीढ़ियों के नीचे कुछ पौधे नहीं लगाने चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और ...और पढ़ें

पौधों से जुड़े वास्तु नियम (AI-Generated Image)

पौधों से जुड़े वास्तु नियम (AI-Generated Image) 

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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का अधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि घर में वास्तु से जुड़ी बातों का ध्यान रखने से सुख-शांति बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु शास्त्र में घर की हर जगह का खास महत्व है। इसलिए घर में वास्तु शास्त्र के अनुसार चीजों को रखना चाहिए। ऐसा न करने से नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसका प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है।

लोग अपने घरों में कई तरह के पौधे लगाते हैं, लेकिन अनजाने में कई लोग पौधों को ऐसी जगहों पर लगाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, सीढ़ियों के नीचे भूलकर भी कुछ पौधे नहीं लगाने चाहिए। यह गलती करने से देवी-देवताओं का अपमान होता है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि सीढ़ियों के नीचे कौन-से पौधे नहीं लगाने चाहिए।

सीढ़ियों के नीचे कौन-से पौधे न लगाएं

तुलसी- हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय है। इस पौधे में धन की देवी मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ियों के नीचे तुलसी का पौधा लगाता है और जब लोग सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं, तो इससे मां लक्ष्मी का अपमान होता है। इसके कारण देवी नाराज हो सकती हैं और जीवन में भारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए तुलसी लगाने के लिए सही जगह का चयन करना जरूरी है।

कांटेदार पौधे- सीढ़ियों के नीचे भूलकर भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार, सीढ़ियों के नीचे कांटेदार पौधे लगाने से घर के सदस्यों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसका सीधा प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है।

शमी का पौधा- भगवान शिव और शनि देव को शमी का पौधा अति प्रिय है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस पौधे की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और शनि की साढ़ेसाती व ढैय्या का प्रभाव कम होता है। साथ ही महादेव की कृपा से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन इस पौधे को भी सीढ़ियों के नीचे नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह भूल करने से जीवन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और अशुभ परिणाम मिलते हैं।

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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें।

 