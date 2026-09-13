वास्तु शास्त्र: घर के मुख्य द्वार पर किस दिशा में और किस सामग्री की नेमप्लेट लगाएं, जानें सही नियम
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का मुख्य द्वार ऊर्जा संतुलन में अहम भूमिका निभाता है, और नेमप्लेट घर की ऊर्जा ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार ऊर्जा के संतुलन में अहम भूमिका निभाता है। हममें से अधिकतर लोग मुख्य द्वार पर नेमप्लेट लगाते हैं। कोई लकड़ी की आकर्षक नेमप्लेट लगाना पसंद करता है, तो किसी को धातु या पत्थर की नेमप्लेट पसंद आती है।
वास्तु शास्त्र में नेमप्लेट सिर्फ घर की पहचान जाहिर करने वाले वस्तु ही नहीं है, बल्कि यह घर की ऊर्जा पर भी असर दिखाती है। ऐसे में नेमप्लेट चुनते समय वास्तु के कुछ जरूरी नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं किस धातु की नेमप्लेट घर के मुख्य द्वार पर लगाना शुभ मानी जाती है और इसे किस दिशा में लगाना सही रहेगा?
लकड़ी की नेमप्लेट
वास्तु शास्त्र में लकड़ी को विकास, स्थिरता और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए लकड़ी से बनी नेमप्लेट घर के लिए शुभ मानी जाती है। आप लकड़ी की नेमप्लेट बनवाने के लिए सागवान, शीशम, मोहगनी और आम जैसी लकड़ी का चयन कर सकते हैं। वहीं प्लाइबोर्ड, एमडीएफ या प्लास्टिक से बनी ऐसी नेमप्लेट से बचना चाहिए।
लकड़ी से बनी नेमप्लेट को मुख्य द्वार पर पूर्व और दक्षिण दिशा में लगाना शुभ माना गया है।
मेटल से बनी नेमप्लेट
धातु से बनी नेमप्लेट को वास्तु शास्त्र में धन और नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। पीतल, तांबा, स्टील और लोहे जैसी धातुओं से बने सुंदर नेमप्लेट घर के लिए काफी शुभ माने जाते हैं।
धातु की नेमप्लेट के लिए उत्तर और पश्चिम दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। वास्तु के जानकारों के मुताबिक, उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा जाता है। ऐसे में इस दिशा में धातु की नेमप्लेट लगाने से धन-समृद्धि आकर्षित होती है।
पत्थर से बनी नेमप्लेट
वास्तु शास्त्र में पत्थर को पृथ्वी तत्व से जुड़ा माना गया है। यह स्थिरता और मजबूती का प्रतीक माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर संगमरमर, ग्रेनाइट और दूसरे प्राकृतिक पत्थरों से बनी नेमप्लेट लगाना शुभ माना जाता है। वास्तु सिद्धांतों में इसे नकारात्मक ऊर्जाओं को कम करने वाला बताया गया है।
घर में पत्थर की नेमप्लेट के लिए दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। दक्षिण-पश्चिम दिशा को स्थिरता से जोड़ा जाता है।
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