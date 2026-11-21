धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को महत्वपूर्ण माना जाता है। यहीं से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार पर साफ-सफाई रखने की सलाह दी गई है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार से जुड़े नियमों का पालन करने से परिवार के सदस्यों को जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा से सुख-शांति बनी रहती है।

अक्सर लोग घर की सजावट करते समय मुख्य द्वार पर लगे पर्दों के रंग और कपड़े पर ध्यान नहीं देते, जबकि वास्तु के अनुसार इनका सीधा असर घर के वातावरण, परिवार के सदस्यों की तरक्की और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर सही रंग का पर्दा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धन आगमन के मार्ग खुलते हैं।

इस बात को जानकर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर वास्तु के अनुसार किस रंग के पर्दे लगाना शुभ माना जाता है। ऐसे में आइए, इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं। दिशा के अनुसार लगाएं पर्दे पूर्व दिशा- अगर आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है, तो आप हल्का हरा, क्रीम या सफेद रंग के पर्दे लगाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इन रंगों का पर्दा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख-शांति सदैव बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।