कंगाली की वजह बन सकता है घर के इन स्थानों पर रखा खाली बर्तन! वास्तु के नियमों को समझें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वास्तु शास्त्र में घर की हर दिशा और कोने का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि घर में रखी चीजों का भी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से वास्तु में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं। ऐसे ही घर के अलग-अलग स्थानों पर सामान रखने से जुड़े कई नियम बताए गए हैं।

इन्हीं में से एक नियम है घर में सभी स्थानों पर सामन या खाली बर्तन रखना। वास्तु घर में खाली बर्तनों को रखने से जुड़ी कई बातें बताता है। वास्तु के अनुसार, घर के कुछ हिस्सों में खाली बर्तन रखना आर्थिक तंगी और परेशानियों का संकेत हो सकता है। आइए आपको बताते हैं खाली बर्तन घर के किस स्थान पर भूलकर भी नहीं रखना चाहिए।

ब्रह्म स्थान पर न रखें खाली बर्तन वास्तु शास्त्र में घर के ब्रह्म स्थान पर आपको कभी भी कोई खाली बर्तन नहीं रखना चाहिए। यह एक ऐसा स्थान है जो घर के बीचों-बीच पड़ता है। वास्तु के अनुसार, इस स्थान पर कभी भी खाली बर्तन, कबाड़ या अनावश्यक सामान इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर की ऊर्जा का संतुलन प्रभावित हो सकता है।

ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म स्थान पर भारी या बेकार वस्तुएं रखने से परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधाएं आ सकती हैं और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर दिशा में खाली बर्तन न रखें वास्तु के अनुसार, उत्तर दिशा का संबंध धन के देवता कुबेर से माना जाता है। इस दिशा को आर्थिक उन्नति और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए उत्तर दिशा में कभी भी अनावश्यक सामान, कबाड़ या लंबे समय से खाली पड़े बर्तन जमा करके रखने से बचने की सलाह दी जाती है।

मान्यता है कि इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है और आर्थिक प्रगति में बाधाएं आ सकती हैं। इस स्थान पर खाली बर्तन रखने से उस बर्तन के भीतर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा घर में न रखें खाली बर्तन आपको घर के पूजा स्थल को पवित्र और स्वच्छ रखना चाहिए। इस स्थान पर आपको भूलकर भी इस स्थान पर खाली बर्तन नहीं रखना चाहिए। आपको पूजा के समय इस्तेमाल के बाद खाली पूजा पात्र या अन्य बर्तन लंबे समय तक इधर-उधर खाली नहीं छोड़ने चाहिए।