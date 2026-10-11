सावधान! घर के मंदिर में भूलकर भी न करें वास्तु से जुड़ी ये 4 गलतियां, रुक जाएगी तरक्की

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में घर के मंदिर का विशेष महत्व होता है और इसे सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। वास्तु के अनुसार यदि घर का मंदिर सही दिशा और स्थान पर बना होता है, तो समृद्धि लाता है और गलत दिशा में होने के कारण इस स्थान पर पूजा के पूर्ण फल प्राप्त नहीं होते हैं।

घर का मंदिर हमेशा एक शांत स्थान पर होना चाहिए जिससे पूजा के समय इस स्थान पर मन लगे। वास्तु शास्त्र में भी मंदिर की दिशा, साफ-सफाई और वहां रखी जाने वाली वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। ऐसे में अगर घर के मंदिर में आप वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां करते हैं, तो इससे पूजा के वातावरण पर असर पड़ सकता है और आपकी भक्ति में बाधा भी आ सकती है। आइए जानते हैं घर के मंदिर से कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना चाहिए।

मंदिर से बासी फूल न हटाना अक्सर देखा जाता है कि मन पूजा में जो भी फूल चढ़ाते हैं उन्हें सूखने के बाद भी हटाना भूल जाते हैं। ऐसे में ये फूल कई दिनों तक चढ़े रहते हैं। अगर वास्तु की मानें तो घर के मंदिर में मुरझाए हुए या बासी फूल रखने से आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है और ईश्वर की कृपा भी प्राप्त नहीं होती है। जब भी आप नियमित की पूजा करें सबसे पहले बासी फूलों को मंदिर से हटाएं उसके बाद देवी-देवताओं को ताजे फूल चढ़ाकर पूजा करें।

मंदिर में जला या गंदा कपड़ा बिछाना कई बार देखा जाता है कि मंदिर में बिछा कपड़ा मंदिर की ज्योत या फिर माचिस से जल जाता है या फिर कई दिनों तक एक ही कपड़ा गंदा होने के बाद भी मंदिर में बिछा रहता है।

आपको मंदिर में बिछा कपड़ा सप्ताह में कम से कम एक बार बदलना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर आप रहे हैं, तो हर पूर्णिमा तिथि के दिन मंदिर की सफाई अवश्य करें। भूलकर भी गंदा कपड़ा इस स्थान पर न बिछाएं।