दरवाजे के पीछे कपड़े टांगने की आदत छीन सकती है घर की बरकत! वास्तु के इन नियमों को आज ही समझें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कई बार हम घर में जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका परिणाम हमें आम जीवन में दिखाई देने लगता है। यही नहीं ये वास्तु दोष का कारण भी बनती हैं। हमारी हर छोटी-बड़ी आदत न केवल जीवन में सीधेतौर पर असर डालती है, बल्कि घर की ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं।

इनमें से एक आम आदत है दरवाजे के पीछे कपड़े टांगना। अक्सर हम दरवाजे के पीछे कपड़े टांग देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी ये आदत घर के लिए वास्तु दोष का कारण बन सकती है। आइए आपको बताते हैं इसके नुकसानों के बारे में और आपको किन वास्तु नियमों का पालन करना चाहिए।

दरवाजे के पीछे कपड़े टांगने से क्या होता है? दरवाजे के पीछे कपड़े टांगना वास्तु के अनुसार शुभ नहीं होता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष लग सकता है। कपड़ों को रखने के लिए एक निश्चित स्थान होता है और इसी जगह कपड़े रखने की सलाह दी जाती है, न कि दरवाजे के पीछे इन्हें टांगना चाहिए।

वास्तु की मानें तो, घर के कोई भी दरवाजे ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं, जहां से सकरात्मक या नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। ऐसे में यदि आप दरवाजे के पीछे कपड़े टांगते हैं, तो ऊर्जा प्रभावित होती है और इसका संतुलन नहीं बनता है। इसके घर में अशांति होती है और लड़ाई-झगड़े बढ़ने लगते हैं। यही नहीं ये आपके घर में होने वाली आर्थिक हानि का भी सबसे बड़ा कारण हो सकता है।

इसका सीधा असर आपके परिवार के सदस्यों की सेहत और मानसिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। गंदे कपड़ों से लगने वाला वास्तु दोष परिवार के सदस्यों के रिश्तों और सुख-समृद्धि को भी प्रभावित करता है। जब घर के दरवाजे में ही कपड़े लटके हुए होते हैं, तो इस स्थान पर कई तरह की बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं।