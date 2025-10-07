Language
    Vastu Tips: घर में भूलकर भी न रखें ऐसी मूर्तियां, वरना शुरू हो जाएगा बुरा समय

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:30 PM (IST)

    ऐसा माना जाता है कि घर में वास्तु नियमों का ध्यान रखने से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आज हम आपको मूर्तियों (Vastu Tips For idols) से संबंधित वास्तु टिप्स बताने जा रहे हैं जिनका ध्यान रखने से जीवन में सुख-शांति का आगमन होता है। चलिए जानते हैं इस बारे में।

    Vastu Tips For idols (Picture Credit: Freepik)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। घर में छोटे-छोटे वास्तु नियमों का ध्यान रखने से आपको जीवन में कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। साथ ही आपको वास्तु दोष का भी सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार, आपको अपने घर में किन मूर्तियों को रखने से बचना चाहिए, वरना आपकी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

    मंदिर में न रखें ऐसी मूर्ति

    घर में कभी भी नटराज, शनिदेव, राहु-केतु और उग्र रूप वाले देवी-देवताओं जैसे मां काली, काल भैरव देव की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता और अशांति फैल सकती है। इसके स्थान पर भगवान की शांत और सौम्य रूप वाली मूर्तियां ही मंदिर में रखनी चाहिए। इसके साथ ही आपके मंदिर में एक से अधिक शिवलिंग भी नहीं होने चाहिए, वरना आपको शुभ परिणाम नहीं मिलते।

    (Picture Credit: Freepik)

    बढ़ सकती है नकारात्मकता

    वास्तु शास्त्र में माना गया है कि आपको अपने घर के मंदिर ऐसी मूर्तियां बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, जो खंडित हो, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है, जिससे घ में लड़ाई-झगड़े की स्थिति बनने लगती है। ऐसे में आप इन मूर्तियों को क्षमायाचना करते हुए किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं, इससे आपको दोष नहीं लगता। या फिर इन मूर्तियों को किसी पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं।

    (Picture Credit: Freepik) (AI Image)

    ऐसी मूर्तियां रखना भी है अशुभ

    वास्तु शास्त्र में माना गया है कि घर के मंदिर में ऐसी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, जो युद्ध या हिंसा को दर्शाती हैं। इन मूर्तियों से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है, जिससे जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। ऐसे में अगर आप अपने घर में मूर्ति से संबंधित इन नियमों का ध्यान रखते हैं, तो इससे जीवन में सुख-शांति का वास बना रहता है।

