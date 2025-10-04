Vastu Tips For Mirror: घर में कहां लगाएं आईना, अच्छे नतीजों के लिए जानें इससे जुड़े वास्तु नियम

घर में छोटे-छोटे वास्तु टिप्स अपनाने से आपको जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको आईने (Mirror Vastu Tips) से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से आपको काफी लाभ देखने को मिल सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आईना (Vastu Tips For Mirror) एक जरूरत होने के साथ-साथ घर की शोभा बढ़ाने का भी काम करता है। ऐसे में यदि आप इसको वास्तु नियमों का ध्यान रखते हुए घर में लगाते हैं, तो इससे आपको कई तरह के फायदे देखने को मिल सकते हैं।

कहां रखें आईना वास्तु शास्त्र में माना गया है कि शीशे को घर की पूर्व या फिर उत्तर दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और धन लाभ के योग बनते हैं। इसके साथ ही आप अच्छे परिणामों के लिए खिड़की या बालकनी के पास भी शीशा लगा सकते हैं। वास्तु के अनुसार, शीशे को कभी भी घर की दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है।

(Picture Credit: Freepik) यहां न लगाएं शीशा वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार, बेडरूम में शीशा इस तरह से लगाना चाहिए कि उसमें बिस्तर का प्रतिबिंब न दिखे। क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही घर की रसोई में भी कभी शीशा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र में यह माना गया है कि इससे गृह-क्लेश की स्थिति बनने लगती है।