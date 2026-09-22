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घर के मुख्य द्वार पर भूल से भी न लगाएं देवी-देवताओं के इन स्वरूप की तस्वीर, जीवन में मच सकती है उथल-पुथल

By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
Published: Tue, 22 Sep 2026 10:29 AM (IST)

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर कुछ देवी-देवताओं की उग्र स्वरूप वाली तस्वीरें लगाने से बचना चाहिए। ...और पढ़ें

घर में मुख्य से जुड़े वास्तु टिप्स (AI-Generated Image)

घर में मुख्य से जुड़े वास्तु टिप्स (AI-Generated Image) 


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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर साफ-सफाई का अधिक ध्यान रखना चाहिए। तभी घर में धन की देवी मां लक्ष्मी का आगमन होता है, जिससे धन-धान्य और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।

कई लोग घर के मुख्य द्वार पर देवी-देवताओं की तस्वीर लगाते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, लेकिन देवी-देवताओं के उग्र स्वरूप वाली तस्वीरें घर में अशांति और नकारात्मक ऊर्जा ला सकती हैं। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि घर के मुख्य द्वार पर भूलकर भी उग्र स्वरूप वाली तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर किन देवी-देवताओं के उग्र स्वरूप वाली तस्वीरें लगाने से बचना चाहिए।

शनिदेव की तस्वीर

शनि देव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता माना गया है। शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, शनि देव की मूर्ति को घर के मुख्य द्वार या घर के भीतर नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि शनि देव की वक्र दृष्टि जीवन में उथल-पुथल मचा सकती है, क्योंकि घर के मुख्य द्वार पर तस्वीर लगाने से उनकी सीधी दृष्टि घर में प्रवेश करने वालों और घर के सदस्यों पर पड़ती है, जिसकी वजह से जीवन में बाधाएं और बिना वजह का तनाव बढ़ सकता है। इसी वजह से घर के मुख्य द्वार पर शनि देव की मूर्ति को नहीं लगाना चाहिए।

भगवान शिव का रौद्र स्वरूप

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर भगवान शिव के नटराज या क्रोधित अवस्था वाली तस्वीर को भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार, महादेव के इस स्वरूप की तस्वीर लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी कलह की समस्या बढ़ सकती है और जीवन में समस्याएं आ सकती हैं।

मां काली का उग्र रूप

मां काली शक्ति की देवी हैं, लेकिन उनका यह स्वरूप राक्षसों के संहार और भयंकर क्रोध से जुड़ा है। यह अधिक उग्र और आक्रामक ऊर्जा का प्रतीक है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर मां काली के उग्र रूप की तस्वीर लगाने से घर में बिना वजह विवाद की समस्या हो सकती है।

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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें।