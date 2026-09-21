कपड़ों की अलमारी में रखी ये 5 चीजें चुपचाप छीन सकती हैं आपकी सुख-शांति! आज ही निकालें बाहर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वास्तु शास्त्र में घर की हर चीज में किसी न किसी तरह की ऊर्जा छिपी होती है। ऐसा माना जाता है कि यह ऊर्जा आपके मन-मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ऐसे ही आपके घर में जिस अलमारी में कपड़े रखे होते हैं, उसके लिए भी कुछ वास्तु नियम बनाए गए हैं और उनका पालन करने से आपके घर में किसी तरह का वास्तु दोष नहीं आता है।

कपड़ों की अलमारी मुख्य रूप से शुक्र से संबंधित होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इसे ठीक रखते हैं तो आपका शुक्र हमेसाह अच्छा बना रहता है और आपके लिए धन के योग बनते हैं। वहीं अलमारी से जुड़ी कुछ गलतियां शुक्र को कमजोर कर सकती हैं और आपके घर में बिना वजह धन हानि हो सकती है।

कई बार लोग इस अलमारी में कपड़ों के साथ कुछ ऐसी चीजें भी रख सकते हैं, जो घर के लिए समस्याओं का कारण बन सकती हैं। कपड़ों के साथ कुछ जरूरी कागज रखना आम बात है, लेकिन यहां आपको कुछ चीजें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। आइए यहां जानें इसके बारे में कुछ बातें।

जूते-चप्पल आपको कभी भी उस अलमारी में जूते या चप्पल नहीं रखने चाहिए जिसमें आप कपड़े रखती हैं। ऐसा करने से घर के बाहर की नकारात्मक ऊर्जा जूतों के माध्यम से घर के भीतर आ सकती है और आपके कपड़ों में भी इसका प्रभाव होने लगता है।

जब आप उन कपड़ों को पहनते हैं, तो आपके शरीर में भी बुरी ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है और आपके लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको जूते-चप्पल हमेशा कपड़ों से अलग शू रैक में रखने चाहिए। ब्यूटी प्रोडक्ट्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको कभी भी कपड़ों की अलमारी में नहीं रखने चाहिए। इसके लिए आपकी ड्रेसिंग टेबल होती है या फिर इन प्रोडक्ट्स को किसी अन्य अलमारी में रखना चाहिए। अगर आप कपड़ों की अलमारी में ही सौंदर्य का सामान भी रखते हैं, तो इससे आपका शुक्र कमजोर हो सकता है, जो समस्याओं का कारण बन सकता है।

पैसे और गहने पैसों और गहनों का संबंध माता लक्ष्मी से होता है और आप कपड़ों की अलमारी में अपने रोजमर्रा के कपड़ों को रखते हैं। अगर इसी स्थान पर आप पैसे या गहने भी रखते हैं तो यह वास्तु के अनुरूप नहीं है और ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अपमान होता है।