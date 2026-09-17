घर में झाड़ू खड़ी करके क्यों नहीं रखना चाहिए? जानें मां लक्ष्मी से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं
झाड़ू को खड़ा रखना क्यों माना जाता है अशुभ? जानिए धन की देवी मां लक्ष्मी से जुड़ी परंपराएं, शाम को ...और पढ़ें
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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय परिवारों में घर की सफाई सिर्फ एक रोजमर्रा का काम नहीं है, बल्कि इसे घर की शुभता और खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं में सफाई के सबसे मुख्य साधन 'झाड़ू' को धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि बचपन से ही हमारे घर के बुजुर्ग झाड़ू को सही ढंग से रखने और इस्तेमाल करने की हिदायत देते आए हैं।
लोक परंपराओं और वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि खड़ी झाड़ू घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी को न्योता देती है। ऐसा करने से घर की सुख-शांति प्रभावित होती है और इसे मां लक्ष्मी का अनादर माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो खड़ी झाड़ू से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, इसलिए झाड़ू को हमेशा जमीन पर सही तरीके से लिटाकर ही रखना चाहिए।
मां लक्ष्मी से झाड़ू का संबंध
शास्त्रों के अनुसार, जहां साफ-सफाई होती है, लक्ष्मी जी का वास भी वहीं होता है। झाड़ू घर से गंदगी, दरिद्रता और नकारात्मकता को बाहर निकालती है। इसी वजह से दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर नई झाड़ू खरीदने और उसकी पूजा करने की परंपरा है, ताकि घर में साल भर समृद्धि बनी रहे।
झाड़ू से जुड़े अन्य जरूरी नियम
पैर न लगाएं: झाड़ू पर कभी गलती से भी पैर नहीं लगाना चाहिए और अगर लग जाए तो उसे प्रणाम करके माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसे पूजनीय माना जाता है।
सूर्यास्त के बाद सफाई से बचें: मान्यताओं के अनुसार, शाम के समय या सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा और बरकत बाहर चली जाती है।
अपनी नजरों से रखें दूर: झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बाहर से आने-जाने वाले लोगों की सीधी नजर उस पर न पड़े। इसे किसी साफ और सूखी जगह कोने में छिपाकर रखना शुभ माना जाता है।
ये परंपराएं पूरी तरह हमारी लोक-संस्कृति और पारिवारिक संस्कारों का हिस्सा हैं, जो हमें घर की व्यवस्था और हर सामान के लिए सम्मान का भाव सिखाती हैं। मान्यता ये भी है कि अगर आप जानबूझकर झाड़ू में पैर लगाते हैं या उसका अपमान करते हैं, तो मां लक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं।
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