घर में झाड़ू खड़ी करके क्यों नहीं रखना चाहिए? जानें मां लक्ष्मी से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय परिवारों में घर की सफाई सिर्फ एक रोजमर्रा का काम नहीं है, बल्कि इसे घर की शुभता और खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं में सफाई के सबसे मुख्य साधन 'झाड़ू' को धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि बचपन से ही हमारे घर के बुजुर्ग झाड़ू को सही ढंग से रखने और इस्तेमाल करने की हिदायत देते आए हैं।

लोक परंपराओं और वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि खड़ी झाड़ू घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी को न्योता देती है। ऐसा करने से घर की सुख-शांति प्रभावित होती है और इसे मां लक्ष्मी का अनादर माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो खड़ी झाड़ू से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, इसलिए झाड़ू को हमेशा जमीन पर सही तरीके से लिटाकर ही रखना चाहिए।

मां लक्ष्मी से झाड़ू का संबंध शास्त्रों के अनुसार, जहां साफ-सफाई होती है, लक्ष्मी जी का वास भी वहीं होता है। झाड़ू घर से गंदगी, दरिद्रता और नकारात्मकता को बाहर निकालती है। इसी वजह से दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर नई झाड़ू खरीदने और उसकी पूजा करने की परंपरा है, ताकि घर में साल भर समृद्धि बनी रहे।