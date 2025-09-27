Vastu Tips for Money: आपकी इन गलतियों के कारण हाथ से निकल सकता है पैसा, जरूर रखें ध्यान

कई बार हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है कि कई कोशिशों के बाद भी हमारे हाथ में पैसा नहीं टिकता। इसके पीछे आपकी कुछ गलतियां हो सकती हैं। ऐसे में चलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि आपको अपने घर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप धन की हानि (Vastu Tips for money) से बच सकें।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। घर और कार्यक्षेत्र में वास्तु नियमों का ध्यान रखने से सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है और खुशहाली आती है। वहीं इन नियमों की अनदेखी पर आपको वास्तु दोष का सामना करना पड़ सकता है, जिस कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में आपको अपने घर में वास्तु से संबंधित कुछ नियमों (Vastu rule) का ध्यान जरूर रखना चाहिए, ताकि आप बुरे परिणामों से दूर रहें।

दिशाओं का रखें ध्यान वास्तु शास्त्र में माना गया है कि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। इससे व्यक्ति को वास्तु दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपको तुलसी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में रखना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखने पर आप धन हानि से बच सकते हैं।

लग सकता है वास्तु दोष घर में वास्तु दोष के कारण भी व्यक्ति को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वास्तु शास्त्र में माना गया है कि कभी भी सीढ़ियों के नीचे बाथरूम, किचन या टॉयलेट नहीं बनवाना चाहिए। इसके साथ ही आपका किचन भी टॉयलेट के पास नहीं होना चाहिए। ये सभी चीजें वास्तु दोष का कारण बन सकती हैं, जिससे आपको धन संबंधी नुकसान झेलना पड़ सकता है।

इन वजहों से होती है धन हानि आपके घर में कोई ऐसा नल नहीं होना चाहिए, जिससे लगातार पानी टपकता हो, क्योंकि यह आपके लिए धन हानि का कारण बन सकता है। इसी के साथ वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार का विशेष महत्व माना गया है। यहीं से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। ऐसे में यह जरूरी है कि आपका मुख्य द्वार एकदम साफ-सुथरा हो।