शारदीय नवरात्र 2026: घर में कहां सजाएं माता की चौकी? यहां पढ़ें वास्तु और पूजा के 5 जरूरी नियम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। यह 9 दिन पूरी तरह से मां अंबे की भक्ति, शक्ति की उपासना और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के होते हैं। साल 2026 में 11 अक्टूबर, रविवार से इन पावन दिनों की शुरुआत हो रही है। पूरे नौ दिनों तक मां के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा के बाद, 20 अक्टूबर, मंगलवार को दशहरे के साथ इस महापर्व का समापन होगा।

नवरात्र के दौरान लगभग हर घर में कलश स्थापना होती है। भक्त माता का दरबार सजाते हैं और श्रद्धा भाव से अखंड ज्योत भी जलाते हैं। तो इस नवरात्र अगर आप माता की चौकी स्थापित करने की सोच रहे हैं तो उससे जुड़े नियम भी जानना बेहद जरूरी है।

चौकी स्थापित करने की सही दिशा वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा देवी-देवताओं का मुख्य स्थान माना गया है। इसलिए, चौकी हमेशा इसी दिशा में लगाएं। अगर किसी वजह से वहां जगह न बन पाए, तो उत्तर या पूर्व दिशा भी शुभ मानी जाती है।