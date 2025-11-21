Sage Vastu Tips: सेज जलाने से मिल सकते हैं कई फायदे, बस जान लें सही तरीका

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सेज जलाने की परंपरा दक्षिण-पश्चिम अमेरिका के मूल निवासियों से आई है और अब यह दुनियाभर में लोकप्रिय है। वास्तु शास्त्र और फेंगशुई के साथ-साथ वैज्ञानिक दृष्टि से इसे जलाने के कई फायदे बताए गए हैं। आज हम आपको सेज जलाने से संबंधित ही कुछ महत्वपूर्ण बाते बताने जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रखें इन बातों का ध्यान इससे आपका घर में सूखे सेज के बंडल, डंडियां या फिर खुले पत्तों वाले सेज भी काफी फायदेमंद मानी गई है। आप चाहें, तो घर पर ही सेज का बंडल बना सकते हैं या पहले से ही लपेटे हुए सेज के बंडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में कई तरह के सेज उपलब्ध हैं जैसे नीला, देवदार और लैवेंडर आदि, जिसमें अलग-अलग गुण पाए जाते हैं।

(Picture Credit: Freepik) मिलते हैं ये फायदे सेज के धुएं से वातावरण में मौजूद नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। इसके साथ ही सेज, के धुएं में जीवाणुरोधी गुण होते हैं। ऐसे में सेज जलाने से हवा में मौजूद बैक्टीरिया काफी हद तक खत्म हो जाता है, जिससे हवा साफ होती है।

इससे आपको मानसिक शांति मिल सकती है, जिससे आपका मूड भी बेहतर बना रहता है। साथ ही सेज आपके तनाव कम करने में भी यह सहायक साबित हो सकती है और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। सेज की गंध कीड़े-मकोड़ों को दूर कर सकती है