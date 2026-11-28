धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक सुंदर और सुख-शांति से भरा घर हो। इसके लिए लोग दिन-रात मेहनत करते हैं और घर बनवाते समय छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। वास्‍तु शास्‍त्र में नए घर का निर्माण शुरू करने से पहले भूमि पूजन और नींव पूजन करने की परंपरा है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की नींव रखते समय कुछ विशेष शुभ चीजें रखना अच्छा माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और परिवार के सदस्यों पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं ऐसी 5 शुभ चीजों के बारे में, जिन्हें घर की नींव में रखने की परंपरा है।

तांबे का कलश रखना माना जाता है शुभ वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर की नींव में तांबे का कलश रखना बेहद शुभ माना जाता है। कलश को सुख, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना गया है। भूमि पूजन के दौरान इसमें जल, सिक्के और पूजा सामग्री रखकर भगवान का स्मरण किया जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और परिवार में सुख-शांति आती है।

चांदी के नाग-नागिन का जोड़ा कई धार्मिक परंपराओं में घर की नींव में चांदी के नाग-नागिन का जोड़ा रखने की मान्यता है। नागों को भूमि और उसकी रक्षा से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि इन्हें नींव में स्थापित करने से घर की रक्षा होती है और परिवार पर आने वाली परेशानियां दूर रहती हैं। इसे भूमि पूजन की एक विशेष परंपरा माना जाता है।

हल्दी की साबुत गांठें और सुपारी हल्दी और सुपारी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पूजा-पाठ, विवाह और शुभ कार्यों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी को मंगल और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जबकि सुपारी को शुभ संकल्प से जोड़कर देखा जाता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, घर की नींव में हल्दी की साबुत गांठें और सुपारी रखने से घर में शुभता और समृद्धि बनी रहती है।

पंच रत्न रखने की है परंपरा कुछ धार्मिक और वास्तु परंपराओं में घर की नींव में पंच रत्न रखने का भी विधान बताया गया है। मान्यता के अनुसार, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना और नीलम जैसे रत्नों को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इन्हें कपड़े में बांधकर भूमि पूजन के समय नींव में रखा जाता है। धार्मिक विश्वास है कि इससे ग्रहों की अनुकूलता और परिवार की उन्नति बनी रहती है। हालांकि, रत्नों का चयन और स्थापना परंपरा के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।