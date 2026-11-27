धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वास्तु शास्त्र में जीवन से जुड़ी कई ऐसी मान्यताएं बताई गई हैं, जिनका संबंध हमारी रोजमर्रा की आदतों से होता है। अक्सर हम जरूरत पड़ने पर परिवार के सदस्यों या दोस्तों की चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं। इनमें कपड़े, घड़ी, जूते-चप्पल और बिस्तर जैसी चीजें शामिल हैं।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार, दूसरों की कुछ निजी चीजों का इस्तेमाल करना शुभ नहीं माना जाता है? मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता, आर्थिक परेशानियां और कामकाज में रुकावट आ सकती है। आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में, जिनका इस्तेमाल दूसरों से मांगकर करने से बचना चाहिए।

दूसरे की घड़ी पहनना माना जाता है अशुभ वास्तु और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं में घड़ी को व्यक्ति के समय और जीवन की गति से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति का अपना अच्छा और बुरा समय होता है। ऐसे में दूसरे व्यक्ति की घड़ी पहनने से उसके समय और परेशानियों का प्रभाव आप पर भी पड़ सकता है। इसलिए किसी दूसरे की घड़ी लंबे समय तक पहनने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि, यह एक पारंपरिक मान्यता है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

दूसरों के कपड़े पहनने से बचें कई बार लोग दोस्तों या रिश्तेदारों के कपड़े मांगकर पहन लेते हैं। लेकिन वास्तु से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। माना जाता है कि कपड़े व्यक्ति के शरीर और उसकी ऊर्जा से जुड़े होते हैं। दूसरे के कपड़े पहनने से उसकी नकारात्मकता या परेशानियों का प्रभाव आप पर आ सकता है। इसके अलावा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिहाज से भी दूसरों के निजी कपड़े इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।

दूसरे के जूते-चप्पल पहनना नहीं माना जाता शुभ वास्तु मान्यताओं के अनुसार, जूते-चप्पल का संबंध व्यक्ति के संघर्ष, कर्म और जीवन की यात्रा से माना जाता है। कहा जाता है कि किसी दूसरे के जूते-चप्पल पहनने से उसके जीवन की परेशानियों का प्रभाव आप पर पड़ सकता है। इसलिए किसी दूसरे के फुटवियर का नियमित इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।

दूसरे की अंगूठी पहनने से बचें अंगूठी को ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और उनसे जुड़ी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। खासतौर पर रत्नों वाली अंगूठियां व्यक्ति की कुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार धारण की जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि किसी दूसरे की अंगूठी पहनने से ग्रहों के प्रभाव में असंतुलन आ सकता है। इसलिए बिना जानकारी और उचित सलाह के किसी दूसरे की रत्न वाली अंगूठी नहीं पहननी चाहिए।