Jyotish Tips: फैशन के नाम पर पहन रहे हैं फटे कपड़े, इससे रुक जाती है घर की बरकत

Jyotish Tips बहुत कोशिशों के बाद भी अगर घर में सुख-शांति नहीं बनी रहती तो इसका कारण घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। कई लोग न चाहते हुए भी जाने-अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका असर परिवार पर पड़ता है। ऐसी ही एक गलती है फैशन के नाम पर फटे या पुराने कपड़े पहनना। जानिए फटे कपड़े पहनने से होने वाले नुकसानों के बारे में।

Jyotish Tips फटे कपड़े पहनने से क्या नुकसान होता है।

नई दिल्ली, अध्यात्म डेस्क। Jyotish Tips: आज के समय में फटे-कपड़े पहनने का चलन है। जींस का फटा होना आज का फैशन बन चुका है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, फटे या पुराने कपड़े पहनने से व्यक्ति के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। फटे हुए या पुराने कपड़े पहनने से व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शुक्र देने लगता है नकारात्मक प्रभाव शुक्र ग्रह को जीवन की गुणवत्ता और भोग-विलास का स्वामी माना जाता है। ऐसे में फटे कपड़े पहनने पर शुक्र आपको नकारात्मक प्रभाव देने लगता है। यह प्रभाव आपके जीवन पर भी असर डालते हैं। पुराने कपड़े पहनने से व्यक्ति धीरे-धीरे कंगाल होने लगता है। उसकी किस्मत का ताला बंद होने लगता है। फटे कपड़े पहनने से होते हैं ये नुकसान फटे कपड़े पहनने से लक्ष्मी माता रूठ कर घर से प्रस्थान कर जाती हैं जिसके कारण घर में दरिद्रता आने लगती है। इसलिए फटे या पुराने कपड़े पहनने से बचना चाहिए। वास्तु शास्त्र में यह भी कहा गया है कि फटी जींस पहनने से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित होता है। जिस वजह से रिश्तो में मनमुटाव आने लगता है। इन बातों का भी रखें ध्यान नए कपड़ों को हमेशा शुक्रवार, बृहस्पतिवार या फिर बुधवार के दिन पहनना चाहिए। शुक्रवार का दिन किसी भी नए वस्त्र को पहनने के लिए सबसे अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही शनिवार के दिन नया कपड़ा पहनने से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कभी भी रात के समय अपने कपड़ों को बाहर न छोड़े। ऐसा करने से कपड़ो में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। जो उन कपड़ों को पहनने वाले व्यक्ति पर भी प्रभाव डालती है। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

