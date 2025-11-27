Deepak ke Niyam: सुख-समृद्धि के लिए रोजाना शाम को घर के इन स्थानों पर जलाएं दीपक

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में रोजाना घर के कुछ स्थानों पर दीपक जलाना बेहद शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में गोधूलि बेला यानी संध्या के समय को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको रोजाना शाम के समय घर के किन स्थानों पर दीपक (Deepak Jalane ke Fayde) जलाना चाहिए।

इस स्थान पर जरूर जलाएं दीपक घर के मुख्य द्वार पर रोजाना शाम के समय तेल का दीपक जलाने से आपको विशेष लाभ मिल सकते हैं। वास्तु शास्त्र में माना गया है कि रोजाना गोधूलि बेला में इस स्थान पर दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। साथ ही इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर बनी रहती है।

इस बात का खासतौर से ध्यान रखें कि दीपक को इस तरह जलाना चाहिए कि घर से निकलते समय वह आपके दाहिनी ओर हो। इसके साथ ही दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। (Picture Credit: Freepik) मिलेगी मां लक्ष्मी की कृपा हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसे में रोजाना शाम की पूजा में दीपक जलाने के साथ-साथ तुलसी के पास भी घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से साधक पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही तुलसी के पास साफ-सफाई का भी विशेष रूप से ध्यान रखें।

इस दिशा में दीपक जलाना है शुभ वास्तु शास्त्र में ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तु में इस दिशा को सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार कहा गया है। ऐसे में आप रोजाना शाम में इस दिशा में भी दीपक जलाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।