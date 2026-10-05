पितृपक्ष 2026: सामर्थ्य न होने पर कैसे करें पिंडदान? पितरों की तृप्ति के लिए शास्त्रों में बताए गए ये उपाय

प्रो. गिरिजा शंकर शास्त्री, पूर्व अध्यक्ष, ज्योतिष विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। श्रद्धापूर्वक शास्त्र विधि से पितरों की तृप्ति के लिए किया गया तर्पण आदि कृत्य श्राद्ध हैं। पितरों को निमित्त बना करके उनके प्रति श्रद्धाभाव से किया गया स्मरण, समर्पण, अथवा पदार्थरूप में पिंडदान आदि को श्राद्ध कहा जाता है।

इस काल विशेष में पितरों के निमित्त गया, पुष्करक्षेत्र, हरिद्वार कनखल, बद्रीनाथ, तीर्थराज प्रयाग अथवा काशी में श्राद्ध करने का शास्त्रों में विधान है। जो इन स्थलों पर भी जाने में असमर्थ हैं, वे कही भी नदी या तालाब में अथवा कूपोदक जल से भी श्राद्ध अवश्य करें।

अन्नदान की क्षमता न हो तो क्या करें? धनाभाव या उपयुक्त सामग्री के अभाव में भोजन आदि कराने की स्थिति में न रहने पर अन्नदान यथाशक्ति कर दें। यदि अन्नदान करने में सामर्थ्य न हों तो अपनी शक्ति के अनुसार कच्चाधान (सीधा) किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दें। यदि इसकी भी सामर्थ्य न हो तो थोड़ा-सा तिल अर्पित करें। और यदि इतना भी संभव न हो तो सात या आठ तिल जल में मिलाकर श्रद्धापूर्वक पितरों के निमित्त जलांजलि दें।

गाय के लिए एक दिन का चारा श्रद्धापूर्वक देना भी श्राद्ध का विकल्प बताया गया है। निर्धनता की स्थिति में वराह पुराण तथा विष्णु पुराण व्यवस्था देते हुए कहा गया है कि भोज कराने पर असमर्थता में केवल असिद्ध अन्न (आटा आदि) जंगली शाक-पात अथवा यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें अथवा घास छीलकर किसी एक गाय को खिला दें। यदि इसमें से कुछ भी संभव न हो सके, तब किसी वृक्ष के पास जाकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर दिग्पालों एवं पितरों से प्रार्थना करें, मेरे पास न तो धन है न ही अन्य वास्तु जिससे पितरों का श्राद्ध कर सकूं, अतः मैं श्रद्धापूर्वक पितरों को प्रणाम करता हूं। पितर मेरी भक्ति से संतुष्ट हों, मैंने ये हाथ आकाश अर्थात वायु के मार्ग में फैला दिए है।