9 या 10 अक्टूबर, सर्वपितृ अमावस्या कब है? सही तारीख के साथ डायरी में नोट करें श्राद्ध और तर्पण का शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पितृ पक्ष के समापन की तिथि को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है और इसी दिन पूर्वजों की विदाई पृथ्वी से की जाती है। मान्यता है कि जिन पूर्वजों की मृत्यु की सही तिथि ज्ञात नहीं होती है उनका श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है।

यही नहीं अगर आप किसी वजह से पूर्वजों की तिथि वाले दिन उनका श्राद्ध करना भूल गए हैं, तो यह दिन उनके लिए श्राद्ध कर्म करने के लिए उपयुक्त होता है। हर साल आश्विन महीने की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है और यह शारदीय नवरात्र के आरंभ होने के एक दिन पहले मनाई जाती है।

इस तिथि पर तर्पण के साथ दान करना भी विशेष रूप से फलदायी होता है और किसी पवित्र नदी में स्नान करने को भी शुभ माना जाता है। आइए आपको बताते हैं इस साल कब पड़ेगी यह अमावस्या और किस मुहूर्त में किया गया तर्पण कर्म शुभ होगा?

सर्वपितृ अमावस्या 2026 कब है? इस साल सर्वपितृ अमावस्या 10 अक्टूबर, शनिवार को मनाई जाएगी और इसी दिन से पितृ पक्ष का समापन होगा। अमावस्या तिथि आरंभ- 9 अक्टूबर, रात्रि 9:35 बजे से प्रारंभ होकर 10 अक्टूबर, रात्रि 9:19 बजे तक रहेगी।

उदया तिथि के अनुसार, 10 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या का श्राद्ध किया जाएगा और इसी दिन से पूर्वजों की विदाई होगी।

इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का स्मरण करें। अपनी कुल परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार तर्पण, श्राद्ध तथा अन्य धार्मिक कर्म करें और पितरों की शांति एवं सद्गति के लिए भगवान से प्रार्थना करें।

सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध और तर्पण मुहूर्त ऐसा माना जाता है कि अगर आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन सही मुहूर्त में पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं, तो अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए जानें इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या हैं-

कुतुप मुहूर्त: 10 अक्टूबर, प्रातः 11:34 बजे से दोपहर 12:21 बजे तक।

रौहिण मुहूर्त: 0 अक्टूबर,दोपहर 12:21 बजे से 1:07 बजे तक।

अपराह्न काल: 0 अक्टूबर,दोपहर 1:07 बजे से 3:28 बजे तक।

श्राद्ध कर्म के लिए: कुतुप, रौहिण और अपराह्न काल को महत्वपूर्ण को सबसे शुभ माना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध की विधि सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको सही विधि से तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए, इससे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानें इस दिन श्राद्ध की सही विधि के बारे में-