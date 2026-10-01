सर्वपितृ अमावस्या 2026: पितृ दोष दूर करने का सबसे बड़ा मौका, हाथ से न जाने दें, जरूर करें ये 5 दान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। 26 सितंबर से पितृ पक्ष की शुरूआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में इस अवधि का बहुत गहरा महत्व है। इसका समापन 'सर्वपितृ अमावस्या' के दिन होता है। इस बार 10 अक्तूबर 2026 को अमावस्या के साथ यह 15 दिनों का समय समाप्त हो जाएगा। मान्यता के अनुसार, इस दिन हम उन सभी पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं जिनकी मृत्यु की सही तिथि हमें याद नहीं है या किसी कारणवश छूट गई है।

बड़े-बुजुर्गों का कहना है कि सर्वपितृ अमावस्या पर सच्चे मन से किया गया दान सीधे पितरों तक पहुंचता है। इससे न सिर्फ उनकी आत्मा को तृप्त होती है, बल्कि घर-परिवार पर मंडरा रहा 'पितृ दोष' भी दूर हो जाता है। अगर आप भी अपने पितरों को खुश करना चाहते हैं, तो इस अमावस्या कुछ खास चीजों का दान जरूर करें। चलिए जानते हैं वो कौन-सी चीजें हैं जिनका दान करने से आपको पितृ दोष से छुटकारा मिल सकता है।