श्राद्ध में छोटी-सी गलती न पड़ जाए भारी? पहली बार पिंडदान करने वाले ध्यान रखें ये 5 बातें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू परिवारों के लिए पितृ पक्ष (Pitru Paksha 2026) का समय काफी खास महत्व रखता है। इस पवित्र पखवाड़ा में लोग अपने पूर्वजों यानी पितरों का पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलने वाला श्राद्ध पक्ष अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने का सुनहरा अवसर माना जाता है।

यह धार्मिक क्रिया सदियों से पीढ़ी-दर-पीढ़ी करते आ रहे हैं। जो भी लोग इस साल पहली बार पितरों का श्राद्ध करने जा रहे हैं, उन्हें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। पितृ पक्ष 2026 में कब है? पितृ पक्ष 2026 की तारीख को लेकर अधिकतर लोगों के मन में असमंजस की स्थिति रहती है, कुछ लोग पितृ पक्ष को पूर्णिमा से गिनते, तो कुछ लोग प्रतिपदा तिथि से। हिंदू पंचांग के मुताबिक, इस साल 26 सितंबर 2026, शनिवार को 'स्नान दान की पूर्णिमा है', जबकि पितृ पक्ष की शुरुआत 27 सितंबर 2026, रविवार से शुरू होने जा रही है।

पितृ पक्ष का समापन 10 अक्तूबर 2026, शनिवार के दिन पितृ अमावस्या के मौके पर होगा, जिसे 'स्नान-दान श्राद्ध अमावस्या', पितृ विसर्जन, महालया समापत के नाम से जाना जाता है। इस तरह इस साल पितृ पक्ष कुल 14 दिनों तक चलने वाला है, जो प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक चलेगी। पितृ पक्ष के समाप्त होने के अगले दिन बाद से यानी 11 अक्तूबर 2026 से शारदीय नवरात्रि भी शुरू हो जाता है।

श्राद्ध से जुड़े इन नियमों का करें पालन जो भी लोग इस वर्ष पहली बार अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने जा रहे हैं, उन्हें पूर्वज की मृत्यु तिथि का ध्यान रखना चाहिए। जिस तारीख को उनका निधन हुआ हो, उसी तिथि पर उनका श्राद्ध करना सही माना जाता है। अगर आपको उनकी मृत्यु तिथि याद नहीं है, तो ऐसे में पितरों का श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के मौके पर करना ही सही माना जाता ह।