Pitru Paksha : पितृ दोष से मुक्ति का अचूक विधान; अमावस्या पर 11 बार सुनें 'स्वधा स्तोत्र', दक्षिण दिशा की ओर रखें मुख

डिजिटल डेस्क, भागलपुर। Pitru Paksha 2026 : सनातन धर्म में केवल प‍ितृ पक्ष कर्मकांड का पर्व नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति परम कृतज्ञता, श्रद्धा और आत्म-संयम का पावन काल है। इस वर्ष 26 सितंबर से प्रारंभ हुआ यह महापर्व 10 अक्टूबर 2026 को सर्वपितृ अमावस्या के साथ संपन्न होगा। धर्मग्रंथों के अनुसार, सर्वपितृ अमावस्या उन सभी ज्ञात-अज्ञात पितरों की तृप्ति और आत्मिक शांति के लिए वर्ष का सबसे बड़ा अवसर है, जिनकी पुण्यतिथि परिजनों को स्मरण नहीं रहती।

यदि परिवार में अकारण कलह, विवाह में अप्रत्याशित बाधाएं, संतान कष्ट, आर्थिक तंगी या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी रहती हैं, तो यह गंभीर पितृ दोष का संकेत हो सकता है। तांत्रिक क्रियायोगी एवं ज्योतिषाचार्य स्मार्त परमहंस आचार्य पंकज अथर्व के अनुसार, सर्वपितृ अमावस्या के दिन विधिपूर्वक किए गए पितृ पक्ष के उपाय / पितृ पक्ष के निवारण उपाय (Pitru Paksha remedies & Swadha Stotra for Pitru Paksha) का पाठ जातक को समस्त जन्मकुंडलीय दोषों से मुक्त कर परिवार में खुशहाली ला सकता है।

प‍ितृ दोष (Pitru Dosh) क्या है और इसके बारे में क्या मान्यता है? आचार्य पंकज अथर्व ने आगे कहा क‍ि वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब जन्मकुंडली के नवम भाव (भाग्य व पितृ भाव) में सूर्य, चंद्रमा के साथ राहु या केतु की युति बनती है, तब प्रबल 'पितृ दोष' का निर्माण होता है।

धार्मिक मान्यता है कि यदि पूर्वजों की आत्मिक शांति के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान न किया जाए अथवा जीवित रहते हुए वृद्ध माता-पिता की सेवा में कमी रह गई हो, तो पितरों की अतृप्ति के कारण कुल में दोष उत्पन्न होता है।

इसके प्रभाव से जातक की पद-प्रतिष्ठा में गिरावट, वंश वृद्धि में रुकावट और निरंतर आर्थिक विपन्नता का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पि‍तृ दोष न‍िवारण उपाय Pitra Dosh Nivaran Upay के अंतर्गत अमावस्या का दिन सबसे फलदायी माना गया है।

अमावस्या पर Swadha Stotra 'स्वधा स्तोत्र' सुनने का क्या महत्व है? पितरों की तृप्ति के लिए देववाणी में 'स्वधा' को उनकी मुख्य प्राण-शक्ति माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जिस प्रकार देवताओं के लिए 'स्वाहा' हविष्य पहुंचाने का माध्यम है, ठीक उसी प्रकार पितरों को उनका भाग केवल 'स्वधा' के उच्चारण से ही प्राप्त होता है।

मान्यता के अनुसार, बिना 'स्वधा' नाम के उच्चारण के पितर किसी भी अन्न, जल या तिलांजलि को ग्रहण नहीं करते। इसलिए Sarva Pitru Amavasya 2026 के दिन Swadha Stotram 'स्वधा स्तोत्र' का पाठ अथवा श्रवण करना पितरों की तत्काल तृप्ति सुनिश्चित करता है। इससे पितर प्रसन्न होकर अपनी संतानों को दीर्घायु, आरोग्य और धन-धान्य का आशीर्वाद देते हैं।

'स्वधा स्तोत्र' 11 बार सुनने की धार्मिक मान्यता पितृ पक्ष के सामान्य दिनों में प्रतिदिन 3 बार इस स्तोत्र का पाठ करने का विधान है, लेकिन Amavasya Pitru Dosh remedy के तहत Swadha Stotra 11 times (11 बार) पाठ या श्रवण करने का विशेष फल बताया गया है:

श्रवण का पूर्ण फल: यदि कोई साधक संस्कृत के कठिन श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ है, तो वह शुद्ध चित्त होकर किसी ऑडियो/मोबाइल माध्यम से इसे सुन भी सकता है। शास्त्रों के अनुसार, एकाग्रचित्त होकर किया गया श्रवण भी प्रत्यक्ष पाठ के बराबर ही पुण्य प्रदान करता है।

11 की संख्या का रहस्य: एकादश (11) की संख्या भगवान रुद्र और संपूर्ण पितृगणों के आह्वान का प्रतीक है। 11 बार इसका पाठ करने से पितृलोक के समस्त अवरोध समाप्त होते हैं और आत्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति होती है।

दक्षिण दिशा की ओर मुख करके Stotra सुनने का महत्व शास्त्रों के अनुसार, दक्षिण दिशा को यमराज और पितरों का निवास स्थल माना गया है। यही कारण है कि तर्पण और श्राद्ध कर्म हमेशा दक्षिणमुखी होकर ही संपन्न किए जाते हैं।

जब आप Swadha Stotram का पाठ करते हैं या उसे 11 बार सुनते हैं, तो आपका मुख अनिवार्य रूप से दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। आंखें बंद कर, शांत मन से दक्षिण दिशा की ओर ध्यान लगाने से साधक की प्रार्थना सीधे पितृलोक तक पहुंचती है और पितरों का स्नेहमयी आशीर्वाद तुरंत प्राप्त होता है।

Pitru Dosh Nivaran के लिए किन बातों का ध्यान रखें? सर्वपितृ अमावस्या के दिन Pitru Dosh Nivaran के लिए केवल स्तोत्र पाठ ही नहीं, बल्कि शिव आराधना और दान-पुण्य का समन्वय भी आवश्यक है: कष्ट निवारण के लिए 'पान-नारियल का अचूक उपाय' महादेव समस्त आत्माओं के मोक्षदाता हैं। अमावस्या के दिन प्रातः 5:30 से 6:15 बजे अथवा सायंकाल 5:00 से 7:00 बजे के बीच यह उपाय करें: एक बिना कटा-फटा साबुत पान का पत्ता लें।

उस पर एक अखंडित बेलपत्र, श्वेत पुष्प, चंदन, हल्दी, दूर्वा, साबुत अक्षत और एक पानी वाला जटा नारियल रखें।

इस सामग्री को कलावा (रक्षा सूत्र) से 3 या 4 फेरे देकर बांध लें।

दोनों हाथों की अंजलि में रखकर निम्नलिखित मंत्र का 9 बार जप करते हुए अपने सिर के ऊपर से एंटी-क्लॉकवाइज (उल्टा) घुमाएं: “ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः॥”

इसके बाद मन ही मन महादेव से समस्त पितृ ऋण व कष्ट हरने की प्रार्थना करते हुए यह सामग्री शिवलिंग के समीप अर्पित कर दें। सहज तर्पण विधि अमावस्या की सुबह स्नानोपरांत किसी नदी, सरोवर या पीपल के वृक्ष के नीचे दक्षिण मुख खड़े होकर तांबे या पीतल के लोटे में जल, काले तिल, जौ और अक्षत मिलाकर अंजलि से जल अर्पित करें।