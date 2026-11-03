धनतेरस पर क्यों किया जाता है यमदीप दान? जानिए यमराज के दीपक और नरक चौदस के दीपक में क्या है अंतर

यमदीप दान से जुड़ी कथा

यमदीप दान के पीछे एक प्रचलित पौराणिक कथा भी है। मान्यता के अनुसार, राजा हिम के पुत्र की कुंडली में विवाह के चौथे दिन मृत्यु का योग था। जब उनकी पत्नी को इस बात का पता चला तो उन्होंने पूरी रात जागकर घर के प्रवेश द्वार पर सोने-चांदी के आभूषण और दीपक सजाए। उन्होंने अपने पति को सोने नहीं दिया और गीत-संगीत से उन्हें जगाए रखा। कहा जाता है कि यमराज सर्प के रूप में आए, लेकिन दीपकों की रोशनी और आभूषणों की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। इस तरह राजकुमार की जान बच गई। इस लिए धनतेरस के दिन कई घरों में सोने चांदी की पूजा होती है और पूरी रात उन्‍हें तिजोरी के बाहर निकाल के रखते हैं और उनकी पूजा होती है। रात भर सोने चांदी के इन गहनों को तिजोरी से बाहर ही रखा जाता है। जो चांदी या सोना नहीं खरीद पाते हैं वो पीतल और स्‍टील का सामान खरीदते हैं। साथ ही मुख्‍य द्वार पर यम के नाम का दीपक भी जलाया जाता है।