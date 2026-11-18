धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में कई ऐसी मान्‍यताएं हैं, जिनका पालन सदियों से लोग करते आए हैं। इन्हीं में से एक मान्यता है कि किसी सोए हुए या जमीन पर लेटे व्यक्ति को कभी लांघकर नहीं जाना चाहिए। बड़े-बुजुर्ग भी अक्सर बच्चों को ऐसा करने से रोकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किसी व्यक्ति को लांघना गलत क्यों माना जाता है?

इसके पीछे केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं, बल्कि सम्मान, संस्कार और एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। इस परंपरा का संबंध महाभारत के श्‍लोक 146 से 155 के अंतर्गत वर्णित भीम और हनुमान जी के एक प्रसिद्ध प्रसंग से भी बताया जाता है।

महाभारत में भीम और हनुमान जी का प्रसंग महाभारत की कथा के अनुसार, एक बार पांडवों में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले भीम वन में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध वानर दिखाई दिया, जो रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर लेटा हुआ था। भीम ने उस वानर से रास्ते से हटने के लिए कहा, लेकिन वानर ने अपनी कमजोरी का हवाला देते हुए खुद पूंछ हटाने में असमर्थता जताई।

इसके बाद उसने भीम से कहा कि यदि उन्हें जल्दी है तो वे उसकी पूंछ को हटाकर आगे निकल सकते हैं। भीम को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उन्होंने सोचा कि एक बूढ़े वानर की पूंछ हटाना उनके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन जब उन्होंने पूंछ हटाने की कोशिश की तो वे उसे हिला तक नहीं सके।

तब भीम ने वानर को लांघकर आगे जाने का रास्ता नहीं चुना और उन्‍होंने उस वानर से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए उनकी पहचान पूछी। जब उन्‍हें पता चला कि वो पवनपुत्र हनुमान हैं, तो उन्‍हें अपने किए गए कर्म पर पछतावा भी हुआ, मगर भगवान हनुमान ने उन्‍हें गले लगाया और उन्‍हें न लांघने पर अपनी प्रसन्‍नता प्रकट की।

हर जीव में ईश्वर का अंश मानने की परंपरा हिंदू धर्म में माना जाता है कि संसार के प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश होता है। चाहे वह मनुष्य हो, पशु-पक्षी हो या कोई अन्य प्राणी, सभी के प्रति दया और सम्मान रखना चाहिए। इसी सोच के कारण किसी व्यक्ति को पैर लगाना, उसके ऊपर से गुजरना या उसे लांघना अच्छा नहीं माना जाता। इसे दूसरे व्यक्ति के सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। खासकर जब कोई व्यक्ति सो रहा हो या आराम कर रहा हो, तब उसे लांघना उसके प्रति असम्मान माना जाता है।

सोते हुए व्यक्ति को लांघना क्यों है अनुचित? धार्मिक मान्यताओं में सोते हुए व्यक्ति को विशेष रूप से शांत और एकांत की अवस्था में माना जाता है। ऐसी स्थिति में उसके शरीर के ऊपर से गुजरना या उसे लांघना उचित नहीं समझा जाता।सोते हुए व्यक्ति को अचानक लांघने से उसे चोट लग सकती है या उसकी नींद टूट सकती है। छोटे बच्चों के मामले में तो यह और भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए परिवार के बड़े-बुजुर्ग बच्चों को ऐसा करने से रोकते हैं।