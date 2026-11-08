दीवाली की रात चौराहे पर क्यों रखा जाता है नींबू-मिर्च? भूलकर भी न करें यह गलती, पीछे पड़ सकता है बुरा साया

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली का त्योहार रोशनी, खुशियों और मां लक्ष्मी के स्वागत का पर्व है। इस दिन लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन दिवाली की रात से जुड़ी कई सारी लोकमान्यताएं भी हैं, जिनको निभाने की रस्‍म आज भी कई घरों में पूरी की जाती है। इन्हीं में से एक मान्यता है कि दिवाली की रात किसी चौराहे को लांघना या वहां पड़ी अनजान वस्तुओं पर पैर रखना अशुभ होता है।

खासतौर पर आधी रात के समय चौराहे से गुजरने को लेकर लोगों को सावधानी बरतने के लिए भी कहा जाता है। इस विषय पर हमने उज्‍जैन के पंडित एंव ज्‍योतिषाचार्य मनीष शर्मा से बात की। वह कहते हैं, "दीवाली की रात कई लोग घर से बाहर अपनों से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं, ऐसे में चौराहा लांघना और किसी अप्रिय वस्‍तु पर पैर पड़ जाने जैसी घटनाएं स्‍वभाविक हो सकती हैं।" आखिर इसके पीछे क्या धार्मिक और तांत्रिक मान्यता है? आइए जानते हैं।

चौराहे को दीवाली का रात लांघने को क्‍यों किया जाता है मना? हिंदू धर्म में चौराहे का विशेष महत्व है। खासतौर पर वास्‍तु के हिसाब से यह बहुत महत्‍वपूर्ण स्‍थान होता है। पंडित मनीष शर्मा कहते हैं, " चौराहा ऐसी जगह होती है, जहां चार दिशाओं से आने वाले रास्ते मिलते हैं। धार्मिक और तांत्रिक मान्यताओं में इसे अलग-अलग दिशाओं और शक्तियों के मिलन स्थल के रूप में देखा जाता है।"

वास्‍तु के अनुसार चौराहों पर बलि और कई तरह के विशेष धार्मिक अनुष्‍ठान करने की रस्‍म निभाई जाती हैं। यह सभी रस्‍में खासतौर पर व्‍यक्ति के ऊपर से बुरी बला टालने और बाधाओं से उसे बचाने के लिए की जाती हैं।