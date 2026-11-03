दीवाली पर कौड़ी को क्यों माना जाता है मां लक्ष्मी का रूप, पूजा के बाद तिजोरी में रखने से क्या होता?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार मां लक्ष्मी के स्वागत और उनकी कृपा पाने के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन घरों में दीप जलाए जाते हैं और विधि-विधान से मां लक्ष्मी तथा भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दिवाली की पूजा में कई ऐसी चीजें शामिल की जाती हैं, जिन्हें धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इन्हीं में से एक है कौड़ी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दीपावली की रात मां लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी रखना बहुत शुभ माना जाता है।

ऐसी मान्यता है कि कौड़ी की पूजा करने और उसे घर की तिजोरी में रखने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे घर में सुख-समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली पर कौड़ी की पूजा क्यों की जाती है और लक्ष्मी पूजा के बाद इसका क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं।

समुद्र मंथन से जुड़ा है कौड़ी का महत्व पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी के साथ कई बहुमूल्य रत्न और वस्तुएं प्रकट हुई थीं। कौड़ी को भी समुद्र से प्राप्त होने वाली शुभ वस्तु माना जाता है। इसी कारण माना जाता है कि माता लक्ष्‍मी को कौड़ी अति प्रिय होती हैं और उसमें उनका वास होता है। इसलिए दीपावली की रात कौड़ी को पूजा में शामिल करना शुभ माना जाता है।

मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है कौड़ी धार्मिक मान्यताओं में कौड़ी को धन और वैभव का प्रतीक माना गया है। ऐसा विश्वास है कि कौड़ी में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए दीवाली की रात लक्ष्मी पूजा में पीली या सफेद कौड़ी रखकर उनकी पूजा की जाती है। माना जाता है कि इससे घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है।

धन की स्थिरता के लिए होती है पूजा कई घरों में दीवाली की रात कौड़ी की पूजा विशेष रूप से धन की स्थिरता की कामना से की जाती है। माना जाता है कि पूजा में रखी कौड़ी को तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से घर में बरकत बनी रहती है। इससे अनावश्यक खर्चों में कमी आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।