Lakshmi ji Puja: इन उपायों से करें माता लक्ष्मी को प्रसन्न, परिवार में बनी रहेगी सुख-समृद्धि

Lakshmi ji Puja सनातन धर्म में माता लक्ष्मी को एक विशेष स्थान दिया गया है। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए लोग तहर-तहर के उपाय करते हैं। धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा होने से जीवन में सुख शांति धन और समृद्धि आती है। आइए जानते हैं कि किन तरीको से माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है।

Lakshmi ji Puja इन उपायों से करें माता लक्ष्मी को प्रसन्न।

नई दिल्ली, अध्यात्म। Lakshmi ji Puja: हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है। जिस किसी पर भी माता लक्ष्मी की कृपा होती है उसे आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। माता लक्ष्मी को वरलक्ष्मी, महालक्ष्मी जैसे कई नामों से जाना जाता हैं। इन्हें चंचला भी कहा जाता है क्योंकि यह एक स्थान पर ज्यादा देर तक नहीं ठहरती हैं। पूजा के दौरान करें ये काम रोजाना सुबह उठकर स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान उन्हें कमल का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी दया दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में आ रही आर्थिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। माता लक्ष्मी को ऐसे करें प्रसन्न माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शाम के समय कपूर जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी घर से दूर बनी रहती है। तुलसी में होता है मां लक्ष्मी का वास तुलसी का पौधे में अनगिनत लाभ पाएं जाते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी में मां लक्ष्मी का वास माना गया है। शुक्रवार के दिन करें ये काम शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर जाकर उन्हें शंख, कौड़ी, कमल का फूल, मखाने, बताशे, खीर और गुलाब का इत्र चढ़ाएं। इस सभी चीजों को माता लक्ष्मी को अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

