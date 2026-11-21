धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मां दुर्गा के नौ स्वरूपों में छठा स्वरूप मां कात्यायनी का है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और मनचाहा जीवनसाथी पाने की मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि विवाह योग्य लड़कियां अच्छे वर और शीघ्र विवाह की कामना से मां कात्यायनी का व्रत रखती हैं।

इस व्रत का संबंध द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों द्वारा की गई पूजा से भी जुड़ा है। आइए जानते हैं मां कात्यायनी के व्रत का महत्व, व्रत रखने की सही तिथि, पौराणिक कथा और पूजा विधि।

कब से शुरू हो रहे हैं मां कात्यायनी के व्रत? साल 2026 में मार्गशीर्ष मास का प्रारंभ 25 नवंबर, बुधवार से हो रहा है। इस महीने मां कात्यायनी की आराधना का विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार, ब्रज की गोपियों ने भगवान श्रीकृष्ण को पति रूप में पाने के लिए पूरे मार्गशीर्ष महीने में मां कात्यायनी का व्रत किया था। यह व्रत मार्गशीर्ष मास भर किया जाता है और इस वर्ष 24 दिसंबर 2026 के आसपास इस व्रत का समापन होगा।

मां कात्यायनी का व्रत क्यों खास माना जाता है? मां कात्यायनी को शक्ति, साहस और मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली देवी माना जाता है। विवाह संबंधी इच्छाओं के लिए उनकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि मां कात्यायनी की पूजा से विवाह में हो रही देरी और रुकावटें दूर होती हैं। अविवाहित लड़कियां योग्य और मनपसंद जीवनसाथी पाने की कामना से माता का व्रत करती हैं। मां की आराधना से दांपत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और सामंजस्य बना रहने की कामना की जाती है।

क्यों खास माना जाता है? मां कात्यायनी को शक्ति, साहस और मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली देवी माना जाता है। विवाह संबंधी इच्छाओं के लिए उनकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि मां कात्यायनी की पूजा से विवाह में हो रही देरी और रुकावटें दूर होती हैं। अविवाहित लड़कियां योग्य और मनपसंद जीवनसाथी पाने की कामना से माता का व्रत करती हैं। मां की आराधना से दांपत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और सामंजस्य बना रहने की कामना की जाती है।

गोपियों और भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी है पौराणिक कथा मां कात्यायनी के व्रत का संबंध श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा से है। मान्यता के अनुसार, द्वापर युग में वृंदावन की गोपियों ने भगवान श्रीकृष्ण को पति रूप में पाने की इच्छा से मार्गशीर्ष महीने में मां कात्यायनी का व्रत किया था।