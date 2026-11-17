धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीने का विशेष महत्व बताया गया है। इसे अगहन मास के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं इस महीने को अपना स्वरूप बताया है। यही वजह है कि सनातन धर्म में इस पूरे महीने को पूजा-पाठ, भक्ति और दान-पुण्य के लिए बेहद शुभ माना जाता है। वर्ष 2026 में मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत 25 नवंबर, बुधवार से होगी। वहीं, इसका समापन 23 दिसंबर, बुधवार को होगा। चलिए इस महीने के धार्मिक महत्‍व के बारे में विस्‍तार से जानते हैं।

मार्गशीर्ष महीने का धार्मिक महत्व क्या है? श्रीमद्भगवद्गीता के दसवें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, 'मासानां मार्गशीर्षोऽहम्', यानी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। इस कथन से इस महीने की धार्मिक महत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष में भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। इस दौरान भजन-कीर्तन, मंत्र जाप, गीता पाठ और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना शुभ माना जाता है। एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा के अनुसार, इस महीने में भगवान श्रीकृष्ण की उपासना के साथ शंख पूजन का भी विशेष विधान है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पूरे महीने धार्मिक कार्य कर सकते हैं।