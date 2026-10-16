यूपी में दशहरे पर क्यों देखी जाती है दही-मछली? जानिए लखनऊ-कानपुर की इस अनोखी परंपरा का धार्मिक महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, झांसी और रामपुर जैसे शहरों में दशहरे के दिन दही-मछली देखने की परंपरा आज भी प्रचलित है। विजयादशमी के अवसर पर लोग इस रस्म को शुभ मानते हैं। कई परिवारों में दही, मछली और चांदी के सिक्के के दर्शन करके दिन की शुरुआत की जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और पूरे साल कामकाज में सफलता मिलती है। चलिए इस परंपरा के धार्मिक महत्‍व का समझने की कोशिश करते हैं।

दही को क्यों माना जाता है शुभ? भारतीय परंपरा में दही को शुभ माना जाता है। किसी यात्रा पर निकलने, परीक्षा देने या कोई नया काम शुरू करने से पहले दही खाने की प्रथा कई जगह देखने को मिलती है। इसे शुभ शुरुआत और अच्छे परिणामों की कामना से जोड़ा जाता है।

दही का संबंध पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों से भी है। कई धार्मिक अवसरों पर भगवान को भी दही अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि इससे मन में सकारात्मकता आती है और नए काम के लिए उत्साह बढ़ता है।