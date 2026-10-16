दशहरे पर 'नीलकंठ' पक्षी का दिखना क्यों माना जाता है शुभ? भगवान राम और शिव जी से जुड़ी है पौराणिक कथा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। इस साल शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2026) 11 अक्तूबर 2026, रविवार से शुरू हो चुकी है। मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विशेष पूजा को समर्पित इस 9 दिवसीय पर्व का समापन 20 अक्टूबर 2026 को विजयादशमी के मौके पर होगा।

पंचांग के हिसाब से हर वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा (Dussehra 2026) का पर्व मनाया जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध किया।

दशहरा पर नीलकंठ पक्षी देखने का महत्व दशहरा को लेकर हिंदू मान्यता है कि इस दिन एक खास पक्षी के दर्शन होना अत्यंत शुभ माना गया है। इस पक्षी का नाम 'नीलकंठ' है। धार्मिक मान्यता है कि इस पक्षी को भगवान शिव से जुड़ा माना जाता है। हिंदू धर्म में नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना अत्यंत शुभ माना गया है। दशहरे पर नीलकंठ पक्षी देखना क्यों माना जाता है शुभ? एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा के अनुसार, दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना भाग्यशाली और विजय का प्रतीक माना जाता है। इसके पीछे मुख्य धार्मिक मान्यताएं इस प्रकार हैं-