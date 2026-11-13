भगवान की आरती हमेशा गोल-गोल घुमाकर ही क्यों की जाती है? जानें इसके पीछे छिपा धार्मिक रहस्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में पूजा-पाठ के दौरान भगवान की आरती करना बहुत शुभ माना जाता है। घर हो या मंदिर, पूजा के अंत में दीपक जलाकर भगवान की आरती जरूर की जाती है। आपने भी देखा होगा कि आरती करते समय दीपक को भगवान के सामने गोल-गोल घुमाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आरती हमेशा गोल घुमाकर ही क्यों की जाती है? इसे सीधा या किसी दूसरी दिशा में क्यों नहीं घुमाया जाता? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आरती करने के इस तरीके के पीछे कई खास कारण हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं।

भगवान की प्रतीकात्मक परिक्रमा मानी जाती है आरती हिंदू धर्म में भगवान की परिक्रमा करने का विशेष महत्व बताया गया है। जब भक्त मंदिर में भगवान के चारों ओर घूमते हैं, तो इसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। इसी तरह आरती करते समय दीपक को गोल-गोल घुमाना भी भगवान की प्रतीकात्मक परिक्रमा माना जाता है।

धार्मिक मान्यता है कि आरती के माध्यम से भक्त भगवान को अपने जीवन का केंद्र मानकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। जिस तरह पूरी सृष्टि ईश्वर की शक्ति से चलती है, उसी तरह आरती का गोल आकार भी ईश्वर को केंद्र में रखने का संदेश देता है।

ब्रह्मांड और प्रकृति के चक्र का प्रतीक है आरती धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आरती को गोल घुमाना ब्रह्मांड की गति और प्रकृति के चक्र से भी जोड़कर देखा जाता है। सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति से संसार में दिन-रात और समय का बदलाव होता रहता है।

आरती को दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में घुमाना शुभ माना जाता है। इसे जीवन के निरंतर चलने और प्रकृति के नियमों का प्रतीक माना गया है। इस परंपरा के माध्यम से भक्त यह भाव प्रकट करता है कि संसार की हर गतिविधि ईश्वर की शक्ति से जुड़ी हुई है।

भगवान के पूरे स्वरूप के दर्शन कराने का तरीका पुराने समय में मंदिरों में आज की तरह बिजली और रोशनी की व्यवस्था नहीं होती थी। कई मंदिरों में अंधेरा रहता था। ऐसे में दीपक की रोशनी से भगवान की मूर्ति के दर्शन किए जाते थे। आरती करते समय दीपक को गोल घुमाने से उसकी रोशनी भगवान के चरणों से लेकर मुख तक पहुंचती है। इससे भक्तों को भगवान के पूरे स्वरूप के दर्शन करने का अवसर मिलता है। इस तरह आरती केवल पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि भगवान के सुंदर स्वरूप को देखने का भी एक माध्यम बन गई।

अहंकार छोड़कर भगवान को समर्पित करने का संदेश आरती का एक आध्यात्मिक अर्थ अपने अहंकार को छोड़ना भी माना जाता है। जब भक्त भगवान के सामने दीपक लेकर आरती करता है, तो वह अपने मन में यह भाव रखता है कि उसका जीवन ईश्वर की कृपा से चल रहा है।