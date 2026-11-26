धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के सोलह श्रृंगार का विशेष महत्व बताया गया है। इन्हीं श्रृंगारों में से एक है पैरों में पहनी जाने वाली बिछिया। आमतौर पर आपने देखा होगा कि विवाहित महिलाएं अपने दोनों पैरों की दूसरी उंगली में चांदी की बिछिया पहनती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बिछिया पहनने के लिए दूसरी उंगली को ही क्यों चुना गया है?

इसके पीछे केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि कई धार्मिक, पौराणिक और पारंपरिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं कि पैर की दूसरी उंगली में बिछिया पहनने का क्या महत्व है और इसका संबंध माता सीता से कैसे है। सोलह श्रृंगार में क्यों शामिल है बिछिया? हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए सोलह श्रृंगार का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इन श्रृंगारों को करने से महिला का सौभाग्य बना रहता है और वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि आती है। इन्हीं में बिछिया भी शामिल है।

शादी के समय पति द्वारा पत्नी के पैरों में बिछिया पहनाने की रस्म निभाई जाती है। इसे पति-पत्नी के रिश्ते, प्रेम और एक-दूसरे के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बिछिया पहनना महिला के सुहाग और वैवाहिक स्थिति का भी संकेत देता है।

माता सीता से जुड़ा है बिछिया का पौराणिक प्रसंग बिछिया का संबंध वाल्मीकि रामायण के किष्किन्धाकाण्ड के सर्ग 6 की एक प्रसिद्ध घटना से भी जोड़ा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले जा रहा था, तब माता सीता ने रास्ते में अपने आभूषण गिराए थे, ताकि भगवान श्रीराम को उनके बारे में संकेत मिल सके।

कहा जाता है कि माता सीता ने अपने पैरों के आभूषण भी मार्ग में गिराए थे। बाद में जब भगवान श्रीराम और लक्ष्मण को माता सीता के आभूषण मिले, तो लक्ष्मण जी ने बिछिया को पहचानने की बात कही थी। इस प्रसंग से बिछिया को माता सीता के सौभाग्य और पतिव्रता धर्म से जोड़कर देखा जाता है।

आखिर पैर की दूसरी उंगली में ही क्यों पहनते हैं बिछिया? भारतीय परंपरा में पैर की दूसरी उंगली में बिछिया पहनने की विशेष प्रथा है। इसके पीछे धार्मिक और पारंपरिक मान्यताएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि पैर की दूसरी उंगली का संबंध शरीर के प्रजनन तंत्र से होता है। एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद से जुड़ी कुछ मान्यताओं के अनुसार, पैर की दूसरी उंगली पर दबाव पड़ने से शरीर के कुछ विशेष बिंदु सक्रिय होते हैं। इसी वजह से माना जाता है कि बिछिया पहनने से महिलाओं के मासिक धर्म और प्रजनन स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मदद मिलती है।

माता लक्ष्मी और सौभाग्य से भी जुड़ी है बिछिया बिछिया को केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि विवाहित महिला के सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि पैरों में चांदी की बिछिया पहनने से महिला के वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। इसे परिवार की खुशहाली और समृद्धि का कारण भी बताया जाता है।