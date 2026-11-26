धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में अगहन यानी मार्गशीर्ष मास को बेहद पवित्र माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस महीने में पूजा-पाठ, जप-तप और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। खासतौर पर अगहन मास के गुरुवार का अपना अलग महत्व है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ज्‍यादा शुभ माना जाता है।

मान्यता है कि अगहन माह के गुरुवार को विधि-विधान से मां लक्ष्मी की आराधना करने से घर में सुख-शांति, धन-धान्य और समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर अगहन मास के गुरुवार इतने खास क्यों माने जाते हैं और इस दिन किस देवी की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है।

अगहन मास के गुरुवार का क्या है धार्मिक महत्व? अगहन मास को भगवान श्रीकृष्ण का प्रिय महीना भी माना जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं को महीनों में मार्गशीर्ष बताया है। यही वजह है कि इस महीने में पूजा-पाठ और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व बताया गया है।