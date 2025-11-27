कौन थे राजा बाली? जिनकी शक्ति के आगे चूर-चूर हो गया था रावण का घमंड

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। राजा बाली (Raja Bali) को महाबली, परमवीर और शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाना जाता है। उनका उल्लेख रामायण और विभिन्न पुराणों में मिलता है। बाली किष्किंधा के वानर राजा और सुग्रीव के बड़े भाई थे। उनकी शक्ति और वीरता की गाथाएं आज भी सुनाई जाती हैं, खासकर वह कथा जब उनके सामने दशानन रावण (Ravan) का अहंकार मिट्टी में मिल गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

AI Genereted बाली की अद्भुत शक्तियां वाल्मीकि रामायण के किष्किन्धाकाण्ड के अनुसार, राजा बाली को उनके पिता, देवराज इंद्र, से वरदान स्वरूप ऐसी शक्ति प्राप्त थी, जिसने उन्हें लगभग अजेय बना दिया था। उन्हें वरदान मिला था कि जब भी वह किसी से युद्ध करेंगे, उसके बल का आधा हिस्सा बाली में समा जाएगा। इस शक्ति के कारण, उनका सामना करने वाला हर योद्धा युद्ध शुरू होने से पहले ही अपनी आधी शक्ति खो देता था, जिससे बाली की ताकत दोगुनी हो जाती थी। यही कारण था कि उन्हें पराजित करना किसी के लिए भी असंभव था।

जब रावण से हुआ आमना-सामना एक बार, लंकापति रावण अपनी दिग्विजय यात्रा पर निकले थे। अपनी शक्ति पर अभिमान करते हुए, वह किष्किंधा के पास पहुंचे। रावण ने देखा कि बाली समुद्र तट पर तपस्या कर रहे थे। रावण ने उन्हें ललकारा और उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी, ताकि वह उन्हें हराकर अपनी शक्ति साबित कर सकें। जैसे ही रावण ने बाली से युद्ध करने का विचार किया, बाली की वरदान वाली शक्ति के कारण रावण का आधा बल बाली में समा गया। बिना किसी प्रयास के बाली ने रावण को अपनी कांख (बगल) में दबा लिया।

बाली ने रावण को छह महीने तक अपनी बगल में दबाकर रखा। अपने पराक्रम का ऐसा अपमान देखकर रावण का सारा घमंड चूर-चूर हो गया। शक्ति में बाली की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए, रावण ने उनसे मित्रता कर ली।