धर्म डेस्क, नई दिल्ली। रामायण में कई ऐसे रोचक प्रसंग मिलते हैं, जो बड़े-बड़े योद्धाओं के बल और पराक्रम की कहानी बताते हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प प्रसंग किष्किंधा के राजा बाली और लंकापति रावण से जुड़ा है। कहा जाता है कि अपनी ताकत पर घमंड करने वाला रावण जब बाली को युद्ध की चुनौती देने पहुंचा, तो उसे ऐसा सबक मिला जिसे वह जीवनभर नहीं भूल सका। बाली ने रावण को अपनी कांख में दबाकर चारों समुद्रों की परिक्रमा कर डाली थी। आइए जानते हैं वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 34वें सर्ग में मौजूद इस रोचक प्रसंग की पूरी कहानी।

कौन थे महाबली बाली? रामायण में बाली को अत्यंत शक्तिशाली वानर राजा बताया गया है। वे किष्किंधा के राजा थे और सुग्रीव के बड़े भाई थे। बाली के पास अद्भुत शारीरिक बल था। उनकी शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बड़े-बड़े योद्धा भी उनसे युद्ध करने से पहले कई बार सोचते थे। मान्यता के अनुसार, बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उनसे सामने आकर युद्ध करता था, उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाती थी। इसी कारण उन्हें हराना बहुत कठिन माना जाता था।

रावण को था अपनी शक्ति पर घमंड लंका का राजा रावण भी बहुत बड़ा योद्धा था। उसने अपनी तपस्या और पराक्रम से अनेक शक्तियां प्राप्त की थीं। वह देवताओं, गंधर्वों और दूसरे शक्तिशाली योद्धाओं को भी चुनौती देता रहता था। अपनी इसी ताकत के घमंड में एक दिन रावण ने किष्किंधा के राजा बाली से युद्ध करने का निश्चय किया। वह बाली को हराकर अपनी वीरता का प्रदर्शन करना चाहता था। इसी उद्देश्य से वह किष्किंधा पहुंचा।

संध्या पूजा के समय रावण ने दी चुनौती जब रावण किष्किंधा पहुंचा, उस समय बाली समुद्र के किनारे संध्या वंदन कर रहे थे। वे सूर्य देव की उपासना में लीन थे। रावण ने सोचा कि यह बाली पर हमला करने का सबसे अच्छा मौका है। वह चुपके से बाली के पीछे पहुंचा और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगा। कुछ कथाओं में बताया जाता है कि रावण ने पीछे से हमला करने की कोशिश भी की। लेकिन बाली कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्हें रावण की इस चाल का पता चल गया।

बाली ने रावण को कांख में दबा लिया बाली ने बिना ज्यादा समय गंवाए रावण को पकड़ लिया और अपनी कांख में दबा लिया। रावण ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। हैरानी की बात यह थी कि बाली ने रावण को पकड़ने के बाद भी अपनी संध्या पूजा बंद नहीं की। वे रावण को कांख में दबाकर ही आकाश में उड़ने लगे।

चार समुद्रों की लगा दी परिक्रमा इस प्रसंग का सबसे दिलचस्प हिस्सा चार समुद्रों से जुड़ा है। बताया जाता है कि बाली रावण को अपनी कांख में दबाकर चारों दिशाओं में स्थित समुद्रों की ओर गए। उन्होंने सबसे पहले दक्षिण समुद्र के तट पर अपनी पूजा पूरी की। इसके बाद पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिशा के समुद्रों के किनारे पहुंचे। हर जगह उन्होंने संध्या वंदन किया। इस दौरान रावण लगातार बाली की पकड़ से छूटने का प्रयास करता रहा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। बाली ने चारों समुद्रों की परिक्रमा पूरी कर ली और तब भी रावण को अपनी कांख में दबाए रखा।

बाली के पराक्रम से प्रभावित हुआ रावण जब बाली अपनी पूजा पूरी करके वापस किष्किंधा पहुंचे, तब उन्होंने रावण को अपनी पकड़ से मुक्त कर दिया। रावण समझ चुका था कि बाली की शक्ति के सामने उसका घमंड और बल कुछ भी नहीं है। जिस बाली को वह हराने आया था, उसी ने उसे आसानी से पकड़कर चारों समुद्रों की यात्रा करा दी थी। रावण बाली के अद्भुत पराक्रम से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपनी हार स्वीकार की और बाली से शत्रुता करने के बजाय मित्रता का प्रस्ताव रखा।