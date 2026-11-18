धर्म डेस्क, नई दिल्ली। रामायण की न जाने कितनी ऐसी गाथाएं हैं जिससे लोग आज भी अनजान हैं। कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिनका नाम भी शायद काफी कम लोगों ने ही सुना होगा। उन्हीं में एक हैं लंकापति रावण की दूसरी पत्नी धन्यमालिनी। आप सभी रावण की पत्नी मंदोदरी के बार में जानते होंगे, लेकिन धन्यमालिनी का जिक्र बहुत कम आता है।

जब भी लंका के राजमहल की बात आती है, तो मन में कुछ गिने-चुने नाम ही सामने आते हैं। मुख्य रूप से मंदोदरी, मेघनाथ, कुंभकरण और विभीषण की चर्चा होती है, लेकिन लंकापति की दूसरी पत्नी के चरित्र के बारे में आज भी लोग पूरी तरह से नहीं जानते हैं। आइए आपको बताते हैं उनके बारे में कुछ अनसुनी बातें। हम एक ऐसी महारानी की कहानी बताएंगे, जो इतिहास के पन्नों में कहीं खोकर रह गई हैं।

कौन थीं रावण की दूसरी पत्नी धन्य मालिनी लोककथाओं में धन्यमालिनी को मै दानव और अप्सरा हेमा की पुत्री तथा मंदोदरी की छोटी बहन बताया जाता है। वह शांत, सरल और धार्मिक स्वभाव की रानी थी, जो विवाह के बाद लंका के राज परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा बनीं।

कहा जाता है कि रावण अपनी दोनों पत्नियों का सम्मान करता था, लेकिन धन्य मालिनी का जीवन अधिकतर राजमहल की मर्यादाओं और शांति में बीता। उनके चार पुत्र थे, अतिकाय, नारांतक, देवान्तक और त्रिशिरा, जो राम रावण युद्ध में प्रमुख योद्धा बने। धन्य मालिनी का चरित्र एक ऐसी रानी के रूप में वर्णित किया जाता है जो वैभव के बीच भी संयम, मर्यादा और भक्ति का प्रतीक थीं।

धन्यमालिनी भगवान विष्णु की भक्त थीं मान्यताओं के अनुसार, रावण की पटरानी मंदोदरी और धन्यमालिनी भगवान विष्णु की भक्त थीं, लेकिन रावण से विवाह करने के बाद दोनों ने भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दी। धन्यमालिनी के चार पुत्र थे-अतिकाय, नरांतक, त्रिशिरा और देवांतक। जिनमें से अतिकाय एक महान योद्धा था।

पराक्रमी योद्धा अतिकाय की माता थीं धन्यमालिनी अगर हम धन्यमालिनी के परिचय की बात करें, तो कुछ बातें सामने आती हैं, जिनमें से उनका रावण की दूसरी पत्नी होने के साथ उनका एक पराक्रमी योद्धा अतिकाय की माता होना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अतिकाय कोई साधारण राजकुमार नहीं था। वह शक्ति और अहंकार का जीवंत प्रतीक था, जिसने लंका के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी।

अतिकाय ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा को जी को प्रसन्न किया और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने उसे ऐसे दिव्य वरदान दिए, जिनकी वजह से वह युद्धभूमि में अजेय हो गया था। हालांकि युद्ध में लक्ष्मण जी के हाथों अतिकाय का अंत भी हो गया। अतिकाय इतना शक्तिशाली था कि उसे रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा, जिसे अत्यंत शक्तिशाली दिव्य अस्त्र माना जाता था।