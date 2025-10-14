Chopra Puja 2025: कब और क्यों मनाई जाती है चोपड़ा पूजा? यहां नोट करें शुभ मुहूर्त और योग

दिव्या गौतम, एस्ट्रोपत्री। दीपावली का पर्व केवल रोशनी और उत्सव का प्रतीक नहीं, बल्कि यह नए आरंभ, शुभ संकल्प और समृद्धि का संदेश भी देता है। इस पावन अवसर पर एक विशेष पूजा की जाती है जिसे चोपड़ा पूजा कहा जाता है। इस साल यह पूजा 20 अक्टूबर को की जाएगी। यह पूजा विशेष रूप से व्यापारियों और नए कार्य की शुरुआत करने वालों के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस पूजा के माध्यम से नया लेखा-जोखा आरंभ किया जाता है। जो आने वाले वर्ष में धन, सौभाग्य और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है।

क्या होती है चोपड़ा पूजा ‘चोपड़ा’ शब्द का अर्थ होता है बही-खाता या लेखा-पुस्तक। प्राचीन काल से दीपावली के दिन पुराने खातों का समापन कर नए वर्ष के लेन-देन की शुरुआत करने की परंपरा रही है। इसलिए व्यापारी लोग इस दिन अपनी नई बही, डायरी या फाइल की पूजा करते हैं। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की उपासना के बाद बही पर “श्री गणेशाय नमः” या “श्री लक्ष्मी नमः” लिखना अत्यंत शुभ माना जाता है।

मान्यता है कि ऐसा करने से पूरे वर्ष धन, सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद बना रहता है। केवल व्यापारी ही नहीं, जो लोग नई योजनाएं या कार्य आरंभ करना चाहते हैं, वे भी इस दिन लेखनी और डायरी पूजकर शुभ शुरुआत कर सकते हैं।