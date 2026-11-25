धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर मौजूद कुछ निशान व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य, आर्थिक स्थिति और जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव के बारे में कई संकेत देते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण स्थान है राहु पर्वत। हथेली के मध्य भाग में स्थित इस पर्वत पर बने कुछ निशानों को शुभ तो कुछ को चुनौतीपूर्ण माना जाता है।

मान्यता है कि यहां मौजूद त्रिकोण, तारा, स्वस्तिक और क्रॉस जैसे चिह्न व्यक्ति के जीवन से जुड़े अलग-अलग संकेत देते हैं। आइए जानते हैं कि राहु पर्वत पर कौन-सा निशान किस बात की ओर इशारा करता है।

कहां होता है हथेली में राहु पर्वत? हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली के मध्य भाग को राहु पर्वत का स्थान माना जाता है। यह मस्तिष्क रेखा के नीचे और शुक्र व चंद्र पर्वत के बीच का क्षेत्र होता है। इसे जीवन में आने वाले अचानक बदलावों, संघर्षों और परिस्थितियों से जुड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर मौजूद निशान व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता, जीवन में मिलने वाले अवसरों और मुश्किलों का सामना करने के तरीके के बारे में संकेत देते हैं।

राहु पर्वत पर त्रिकोण का निशान हस्तरेखा शास्त्र में राहु पर्वत पर बना स्पष्ट त्रिकोण शुभ चिह्न माना जाता है। मान्यता है कि जिन लोगों की हथेली में यह निशान होता है, उनकी सोचने और समझने की क्षमता अच्छी होती है। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी करने के बजाय सोच-समझकर फैसले लेने की कोशिश करते हैं।

इन्हें कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता निकालना आता है। ऐसे लोगों को ज्योतिष, अध्यात्म और रहस्यमयी विषयों में बहुत रुचि होती है। मान्यता है कि जीवन में शुरुआती संघर्षों के बाद इन्हें सफलता और तरक्की के अवसर मिलते हैं। स्वस्तिक या शंख का निशान देता है शुभ संकेत राहु पर्वत पर स्वस्तिक या शंख जैसा निशान होना हस्तरेखा शास्त्र में दुर्लभ और शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह निशान व्यक्ति के जीवन में अचानक मिलने वाली सफलता, मान-सम्मान और आर्थिक उन्नति का संकेत देता है।

जिन लोगों की हथेली में इस तरह के चिह्न होते हैं, उन्हें जीवन में अप्रत्याशित अवसर मिलते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार, ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। इसके अलावा ज्योतिष, वास्तु और आध्यात्मिक विषयों में भी इनकी रुचि होती है।

राहु पर्वत पर तारे का निशान हथेली के राहु पर्वत पर बना तारा भी महत्वपूर्ण माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, इसे अचानक मिलने वाली उपलब्धियों और जीवन में बड़े बदलावों का संकेत माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों को कभी-कभी ऐसे अवसर मिलते हैं, जिनकी उन्होंने पहले कल्पना भी नहीं की होती।