हथेली के राहु पर्वत पर बने ये निशान खोलते हैं आपकी किस्मत के बड़े राज, जानें क्या हैं संकेत
हथेली के राहु पर्वत पर बने त्रिकोण, तारा, स्वस्तिक और क्रॉस जैसे निशान आपकी किस्मत के बड़े राज खोलते हैं। जानिए राहु पर्वत पर बने इन निशानों का क्या है मतलब और ये धन, सफलता और भविष्य के बारे में क्या संकेत देते हैं।
HighLights
हथेली के मध्य में राहु पर्वत, अचानक बदलावों का स्थान।
त्रिकोण, स्वस्तिक, तारा शुभ चिह्न, सफलता और उन्नति के प्रतीक।
क्रॉस या जाल मानसिक तनाव, निर्णय लेने में परेशानी दर्शाता।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर मौजूद कुछ निशान व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य, आर्थिक स्थिति और जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव के बारे में कई संकेत देते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण स्थान है राहु पर्वत। हथेली के मध्य भाग में स्थित इस पर्वत पर बने कुछ निशानों को शुभ तो कुछ को चुनौतीपूर्ण माना जाता है।
मान्यता है कि यहां मौजूद त्रिकोण, तारा, स्वस्तिक और क्रॉस जैसे चिह्न व्यक्ति के जीवन से जुड़े अलग-अलग संकेत देते हैं। आइए जानते हैं कि राहु पर्वत पर कौन-सा निशान किस बात की ओर इशारा करता है।
कहां होता है हथेली में राहु पर्वत?
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली के मध्य भाग को राहु पर्वत का स्थान माना जाता है। यह मस्तिष्क रेखा के नीचे और शुक्र व चंद्र पर्वत के बीच का क्षेत्र होता है। इसे जीवन में आने वाले अचानक बदलावों, संघर्षों और परिस्थितियों से जुड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर मौजूद निशान व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता, जीवन में मिलने वाले अवसरों और मुश्किलों का सामना करने के तरीके के बारे में संकेत देते हैं।
राहु पर्वत पर त्रिकोण का निशान
हस्तरेखा शास्त्र में राहु पर्वत पर बना स्पष्ट त्रिकोण शुभ चिह्न माना जाता है। मान्यता है कि जिन लोगों की हथेली में यह निशान होता है, उनकी सोचने और समझने की क्षमता अच्छी होती है। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी करने के बजाय सोच-समझकर फैसले लेने की कोशिश करते हैं।
इन्हें कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता निकालना आता है। ऐसे लोगों को ज्योतिष, अध्यात्म और रहस्यमयी विषयों में बहुत रुचि होती है। मान्यता है कि जीवन में शुरुआती संघर्षों के बाद इन्हें सफलता और तरक्की के अवसर मिलते हैं।
स्वस्तिक या शंख का निशान देता है शुभ संकेत
राहु पर्वत पर स्वस्तिक या शंख जैसा निशान होना हस्तरेखा शास्त्र में दुर्लभ और शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह निशान व्यक्ति के जीवन में अचानक मिलने वाली सफलता, मान-सम्मान और आर्थिक उन्नति का संकेत देता है।
जिन लोगों की हथेली में इस तरह के चिह्न होते हैं, उन्हें जीवन में अप्रत्याशित अवसर मिलते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार, ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। इसके अलावा ज्योतिष, वास्तु और आध्यात्मिक विषयों में भी इनकी रुचि होती है।
राहु पर्वत पर तारे का निशान
हथेली के राहु पर्वत पर बना तारा भी महत्वपूर्ण माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, इसे अचानक मिलने वाली उपलब्धियों और जीवन में बड़े बदलावों का संकेत माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों को कभी-कभी ऐसे अवसर मिलते हैं, जिनकी उन्होंने पहले कल्पना भी नहीं की होती।
राहु पर्वत पर क्रॉस या जाल का निशान
राहु पर्वत पर क्रॉस, जाल या बहुत सारी उलझी हुई रेखाएं होना हस्तरेखा शास्त्र में चुनौतीपूर्ण संकेत माना जाता है। ऐसे लोगों को जीवन में मानसिक तनाव और निर्णय लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार ये लोग छोटी-छोटी बातों को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले इनके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं।
यह भी पढ़ें- हस्तरेखा शास्त्र: बुध पर्वत पर ये निशान हों तो व्यक्ति बनता है धनवान और प्रसिद्ध, जानें शुभ संकेत
यह भी पढ़ें- हस्तरेखा शास्त्र: हथेली की इन गुप्त रेखाओं से जानें कौन है आपका सच्चा मित्र और कौन है छिपा हुआ शत्रु
अस्वीकरण: अत: जीवन में सफलता मुख्य रूप से व्यक्ति की मेहनत, फैसलों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति का सामना करने से घबराएं नहीं। कर्म करेंगे तो फल जरूरी मिलेगा। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।