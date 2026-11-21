धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र में हथेली के बुध पर्वत को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि इस पर्वत का संबंध बुद्धि, वाणी, व्यापार, संवाद कौशल और चतुराई से होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की हथेली में बुध पर्वत पर कुछ खास शुभ निशान मौजूद हों, तो उसे धन, मान-सम्मान और प्रसिद्धि मिलने के संकेत माना जाता है। आइए जानते हैं बुध पर्वत पर कौन-कौन से निशान शुभ माने जाते हैं।

कहां होता है बुध पर्वत? हथेली में कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली के ठीक नीचे वाले हिस्से को बुध पर्वत कहा जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, इस पर्वत का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। बुध को बुद्धि, व्यापार, वाणी, गणना और संचार का कारक माना जाता है।

मान्यता है कि जिस व्यक्ति का बुध पर्वत अच्छी तरह विकसित और साफ होता है, उसमें बातचीत करने, अपनी बात समझाने और दूसरों को प्रभावित करने की अच्छी क्षमता होती है। ऐसे लोग व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

बुध पर्वत पर त्रिशूल का निशान हस्तरेखा शास्त्र में बुध पर्वत पर त्रिशूल का निशान होना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यह निशान व्यक्ति के जीवन में धन, सफलता और मान-सम्मान का संकेत देता है। कहा जाता है कि जिन लोगों की हथेली में बुध पर्वत पर ऊपर की ओर बना साफ त्रिशूल दिखाई देता है, वे अपनी मेहनत और समझदारी से जीवन में अच्छी पहचान बना सकते हैं। ऐसे लोगों में नेतृत्व करने और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता मानी जाती है।

बुध पर्वत पर त्रिकोण का निशान बुध पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना भी शुभ संकेत माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, यह निशान व्यक्ति की तेज बुद्धि, समझदारी और रचनात्मक सोच को दर्शाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों में नई चीजें सीखने और मुश्किल परिस्थितियों का हल निकालने की अच्छी क्षमता होती है। ये अपनी बुद्धि और हुनर के दम पर करियर में आगे बढ़ सकते हैं। कला, लेखन, शिक्षा, व्यापार और संचार से जुड़े क्षेत्रों में ऐसे लोगों को सफलता मिलने की संभावना बताई जाती है।