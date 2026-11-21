हस्तरेखा शास्त्र: बुध पर्वत पर ये निशान हों तो व्यक्ति बनता है धनवान और प्रसिद्ध, जानें शुभ संकेत
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार बुध पर्वत पर त्रिशूल, त्रिकोण और खड़ी रेखा जैसे निशान बेहद शुभ माने जाते हैं। जानें बुध पर्वत पर बने इन निशानों का क्या अर्थ है, जो व्यक्ति को धनवान, प्रसिद्ध और समाज में मान-सम्मान दिलाते हैं।
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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र में हथेली के बुध पर्वत को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि इस पर्वत का संबंध बुद्धि, वाणी, व्यापार, संवाद कौशल और चतुराई से होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की हथेली में बुध पर्वत पर कुछ खास शुभ निशान मौजूद हों, तो उसे धन, मान-सम्मान और प्रसिद्धि मिलने के संकेत माना जाता है। आइए जानते हैं बुध पर्वत पर कौन-कौन से निशान शुभ माने जाते हैं।
कहां होता है बुध पर्वत?
हथेली में कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली के ठीक नीचे वाले हिस्से को बुध पर्वत कहा जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, इस पर्वत का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। बुध को बुद्धि, व्यापार, वाणी, गणना और संचार का कारक माना जाता है।
मान्यता है कि जिस व्यक्ति का बुध पर्वत अच्छी तरह विकसित और साफ होता है, उसमें बातचीत करने, अपनी बात समझाने और दूसरों को प्रभावित करने की अच्छी क्षमता होती है। ऐसे लोग व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।
बुध पर्वत पर त्रिशूल का निशान
हस्तरेखा शास्त्र में बुध पर्वत पर त्रिशूल का निशान होना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यह निशान व्यक्ति के जीवन में धन, सफलता और मान-सम्मान का संकेत देता है। कहा जाता है कि जिन लोगों की हथेली में बुध पर्वत पर ऊपर की ओर बना साफ त्रिशूल दिखाई देता है, वे अपनी मेहनत और समझदारी से जीवन में अच्छी पहचान बना सकते हैं। ऐसे लोगों में नेतृत्व करने और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता मानी जाती है।
बुध पर्वत पर त्रिकोण का निशान
बुध पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना भी शुभ संकेत माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, यह निशान व्यक्ति की तेज बुद्धि, समझदारी और रचनात्मक सोच को दर्शाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों में नई चीजें सीखने और मुश्किल परिस्थितियों का हल निकालने की अच्छी क्षमता होती है। ये अपनी बुद्धि और हुनर के दम पर करियर में आगे बढ़ सकते हैं। कला, लेखन, शिक्षा, व्यापार और संचार से जुड़े क्षेत्रों में ऐसे लोगों को सफलता मिलने की संभावना बताई जाती है।
बुध पर्वत पर साफ और खड़ी रेखाएं
हस्तरेखा शास्त्र में बुध पर्वत पर मौजूद साफ और सीधी खड़ी रेखाओं को भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी रेखाएं व्यक्ति की अच्छी वाणी, व्यापारिक समझ और बातचीत करने की क्षमता का संकेत देती हैं। मान्यता के अनुसार, ऐसे लोग अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। उनमें लोगों से अच्छे संबंध बनाने और अवसरों का लाभ उठाने की कला होती है। इसी वजह से ऐसे निशानों को व्यापार, नौकरी और सामाजिक जीवन में सफलता से जोड़कर देखा जाता है।
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अस्वीकरण: अत: वास्तविक जीवन में सफलता के लिए मेहनत, सही योजना, अच्छी शिक्षा, कौशल, धैर्य और सही अवसरों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए हथेली के निशानों को शुभ संकेत मान सकते हैं, लेकिन अपनी सफलता के लिए मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा करना सबसे जरूरी है। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
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