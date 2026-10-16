हस्तरेखा शास्त्र में मछली के निशान को क्यों माना जाता है बेहद शुभ? जानें धन और किस्मत से जुड़ा राज

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर बनने वाले अलग-अलग निशानों का विशेष महत्व बताया गया है। इन्हीं में से एक है मछली का निशान, जिसे मत्स्य चिह्न भी कहा जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, यह निशान धन, सौभाग्य, सुख-समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग इसे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा भी मानते हैं। आइए जानते हैं हथेली पर मछली का निशान होने के क्‍या संकेत होते हैं।

अचानक धन लाभ का संकेत हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली पर स्पष्ट और सुंदर मछली का निशान होना आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस निशान वाले व्यक्ति को जीवन में धन कमाने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कुछ मान्यताओं में इसे संपत्ति, कीमती वस्तुओं और आर्थिक उन्नति से भी जोड़ कर देखाा जाता है।

भाग्य और करियर में सफलता यदि मछली का निशान भाग्य रेखा के पास दिखाई देता है, तो हस्तरेखा शास्त्र में इसे करियर में उन्नति और अच्छे अवसरों के मिलने का संकेत माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने काम में पहचान, सम्मान और सफलता मिल सकती है। वहीं, मस्तिष्क रेखा के आसपास यह चिह्न होने को बुद्धिमत्ता और सही निर्णय लेने की क्षमता का प्रतीक भी माना जाता है।

सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य का प्रतीक हथेली में अंगूठे के नीचे स्थित उभरे हुए हिस्से को शुक्र पर्वत कहा जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, इस स्थान पर मछली जैसा स्पष्ट चिह्न होना भौतिक सुख-सुविधाओं, प्रेम और आकर्षक जीवनशैली का संकेत होता है। इसे आरामदायक जीवन, अच्छे रहन-सहन और पारिवारिक सुख का संकेत भी बताया जाता है।