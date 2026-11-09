गोवर्धन पूजा पर आटे की चिड़िया और अंडे बनाने की परंपरा क्या है, क्यों खाया जाता है प्रतीकात्मक अंडा?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। गोवर्धन पूजा का त्योहार भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। इस दिन देश के अलग-अलग हिस्सों में कई अनोखी लोक परंपराएं निभाई जाती हैं। इन्हीं में से एक है,उत्‍तर प्रदेश के लखनऊ-कानपुर में आटे की चिड़िया और उसके अंडे बनाकर पूजा करना।

उत्तर प्रदेश ही नहीं यह परंपरा बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी विशेष महत्व रखती है। मान्यता है कि पूजा के बाद आटे का प्रतीकात्मक अंडा खाने से संतान सुख मिलता है और वंश वृद्धि होती है। आइए जानते हैं इस परंपरा के पीछे की मान्यता और इसका महत्व।

क्या है आटे की चिड़िया और अंडे की परंपरा? गोवर्धन पूजा के अवसर पर कुछ परिवारों में गेहूं या चावल के आटे से चिड़िया, उसका घोंसला और छोटे-छोटे अंडे बनाए जाते हैं। इन्हें चिरैया और उसके अंडों के नाम से जाना जाता है।

यह परंपरा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। महिलाएं इन प्रतीकात्मक आकृतियों को पूजा में शामिल करती हैं और परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की खुशहाली तथा वंश वृद्धि की कामना करती हैं। कैसे बनाए जाते हैं आटे के अंडे? इस परंपरा में आटे से चिड़िया और अंडे तैयार किए जाते हैं। इसके लिए गेहूं या चावल के आटे में दूध, घी और चीनी मिलाकर नरम मिश्रण तैयार किया जाता है। इसके बाद इस मिश्रण से चिड़िया, उसका घोंसला और छोटे-छोटे अंडों जैसी आकृतियां बनाई जाती हैं। इन्हें गोवर्धन पूजा के दौरान पूजा स्थल पर रखा जाता है। पूजा के बाद परिवार के सदस्य इन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं।

अंडा खाने से वंश वृद्धि होने की क्या है मान्यता? लोक मान्यताओं के अनुसार, गोवर्धन पूजा पर आटे का प्रतीकात्मक अंडा खाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से जिन महिलाओं की संतान नहीं है, वे संतान प्राप्ति की कामना से इस परंपरा को निभाती हैं।

दरअसल, अंडा नए जीवन और जन्म का प्रतीक माना जाता है। चिड़िया का अपने अंडों और बच्चों के प्रति प्रेम भी मातृत्व और परिवार की भावना को दर्शाता है। इसी वजह से इसे संतान सुख और वंश वृद्धि की कामना से जोड़ा जाता है।