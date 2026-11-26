धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बेहद पूजनीय माना गया है। धार्मिक मान्‍यताओं के आधार पर इस वृक्ष में देवी-देवताओं के साथ पितरों का भी वास होता है। यही वजह है कि पूजा-पाठ से लेकर श्राद्ध और पितृ तर्पण तक में पीपल के पेड़ को विशेष महत्व दिया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग शनिवार, अमावस्या और पितृ पक्ष के दौरान पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर पीपल का संबंध पितरों से क्यों जोड़ा गया है?

स्कंद पुराण में इस वृक्ष को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। आइए जानते हैं कि पीपल के पेड़ और पितरों के बीच क्या संबंध है और इसकी पूजा करने से क्या फल मिलता है।

स्कंद पुराण के अनुसार पीपल में होता है त्रिदेवों का वास हिंदू धर्मग्रंथों में पीपल के वृक्ष को देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। स्कंद पुराण में वर्णित मान्यता के अनुसार, पीपल के मूल यानी जड़ में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवताओं का वास होता है। इस तरह पीपल का पूरा वृक्ष भगवान विष्णु और अन्य देवी-देवताओं से जुड़ा माना गया है।

भगवान विष्णु को पालनहार और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। यही वजह है कि पीपल की पूजा को पितरों की शांति के लिए भी की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

ऐसा भी माना गया है पीपल का वृक्ष जितने लंबे समय तक जीवित रहता है, उतने समय तक उस व्यक्ति का कुल और नाम भी बना रहता है। इतना ही नहीं, पीपल का पेड़ लगाने और उसका पालन-पोषण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे पितरों के प्रति सम्मान होता है।