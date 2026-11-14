कैलाश पर क्या हुआ था जो माता पार्वती ने अप्सरा मधुरा को दिया 12 साल तक कुएं में रहने का श्राप
कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या हुआ था, जो माता पार्वती ने अप्सरा मधुरा को 12 साल तक मेंढकी बनकर कुएं ...और पढ़ें
HighLights
अप्सरा मधुरा ने कैलाश पर भगवान शिव को आकर्षित किया।
माता पार्वती ने क्रोधित होकर मधुरा को श्राप दिया।
मधुरा 12 साल बाद रावण की पत्नी मंदोदरी बनीं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी कई रोचक कहानियां मिलती हैं। ऐसी ही एक कथा अप्सरा मधुरा की है, जिसे माता पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ा था। मान्यता है कि मधुरा को 12 साल तक मेंढकी बनकर कुएं में रहने का श्राप मिला था। कहा जाता है कि यही मधुरा आगे चलकर रावण की पत्नी मंदोदरी बनीं। आइए जानते हैं कैलाश पर्वत पर आखिर ऐसा क्या हुआ था, जिसके कारण माता पार्वती ने अप्सरा मधुरा को श्राप दिया।
कौन थी अप्सरा मधुरा?
उत्तर-रामायण की लोककथाओं के अनुसार, मधुरा एक सुंदर अप्सरा थी। वह अपनी सुंदरता और नृत्य कला के लिए जानी जाती थी। एक बार वह भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुंची। उस समय माता पार्वती वहां मौजूद नहीं थीं। इसी दौरान मधुरा की मुलाकात भगवान शिव से हुई।
भगवान शिव को आकर्षित करने की कोशिश
कथा के अनुसार, मधुरा भगवान शिव के सामने पहुंची और उन्हें आकर्षित करने के लिए अपनी सुंदरता और नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगी। उसने भगवान शिव के प्रति अपना आकर्षण जाहिर किया। कहा जाता है कि इस दौरान भगवान शिव के शरीर पर लगी भस्म मधुरा के शरीर पर भी लग गई। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी यह हरकत आगे चलकर उसके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है।
जब माता पार्वती ने देखी मधुरा के शरीर पर भस्म
कुछ समय बाद माता पार्वती कैलाश पर्वत पर वापस लौटीं। उन्होंने मधुरा के शरीर पर भगवान शिव की भस्म देखी। यह देखकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि मधुरा ने भगवान शिव के प्रति मर्यादा का उल्लंघन किया है। इस घटना से माता पार्वती बेहद नाराज हो गईं। उन्होंने मधुरा को उसके व्यवहार के लिए दंड देने का फैसला किया।
माता पार्वती ने क्यों दिया 12 साल तक कुएं में रहने का श्राप?
लोककथा के अनुसार, माता पार्वती ने क्रोध में आकर मधुरा को श्राप दिया कि वह 12 साल तक मेंढकी बनकर एक कुएं में रहेगी। इस श्राप के कारण मधुरा को अपना सुंदर अप्सरा रूप छोड़ना पड़ा और वह मेंढकी बन गई। इसके बाद उसे लंबे समय तक कुएं में रहकर श्राप की अवधि पूरी करनी पड़ी। कहा जाता है कि मधुरा ने इस दौरान काफी कष्ट सहा और श्राप से मुक्ति मिलने की प्रतीक्षा करती रही। मधुरा की तपस्या देख भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए और वरदान में उसे कुछ ऐसा दिया कि उसकी जिंदगी ही बदल गई
क्या था महादेव का वरदान
महादेव ने मधुरा को वरदान दिया था कि जब 12 वर्षों बाद वो माता पार्वती के श्राप से मुक्त होगी, तब उसे उसका सुंदर रूप दोबारा प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद उसका विवाह एक ऐसे पुरुष से होगा, जो परम शिव भक्त होगा और एक बड़े से राज्य का शक्तिशाली राजा होगा।
कैसे बनी मधुरा रावण की पत्नी मंदोदरी?
इस कथा का सबसे रोचक हिस्सा मधुरा का आगे का जीवन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, 12 साल की अवधि पूरी होने के बाद मधुरा को माता पार्वती के श्राप से मुक्ति मिली। इसके बाद उसका संबंध असुरों के राजा मय दानव और उनकी पत्नी हेमा से जुड़ा। मान्यता है कि मय दानव को वह एक कुएं में मेंढकी के रूप में मिली थी। श्राप समाप्त होने पर वह सुंदर कन्या के रूप में प्रकट हुई।
मय दानव और हेमा ने उसका पालन-पोषण किया और उसका नाम मंदोदरी रखा। आगे चलकर मंदोदरी का विवाह लंका के राजा रावण से हुआ। इस तरह मधुरा ही आगे चलकर रावण की पत्नी और लंका की महारानी मंदोदरी के रूप में प्रसिद्ध हुई।
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