बरगद के पेड़ का भगवान शिव से क्या है कनेक्शन, क्यों वटवृक्ष के नीचे होती है शिव की विशेष पूजा?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में बरगद यानी वटवृक्ष को बेहद पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह वृक्ष दीर्घायु, स्थिरता, ज्ञान और अक्षय जीवन का प्रतीक है। भगवान शिव के साथ वटवृक्ष का विशेष संबंध भी बताया गया है। पद्म पुराण के उत्तर खंड के अध्याय 115 में इससे जुड़ी एक रोचक पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है। चलिए इस बारे में विस्‍तार से जानते हैं।

माता पार्वती के श्राप से वृक्ष बने देवता पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती एकांत में थे। उसी समय देवताओं के कार्य से अग्निदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके एकांत में विघ्न डाल दिया। इस घटना से माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने देवताओं को पृथ्वी पर वृक्ष बन जाने का श्राप दे दिया।

इस श्राप के प्रभाव से त्रिदेव अलग-अलग वृक्षों के रूप में प्रकट हुए। कथा अनुसार भगवान विष्णु को पीपल, भगवान ब्रह्मा को पलाश और भगवान शिव को वटवृक्ष बन गए। इसी मान्यता के कारण बरगद को भगवान शिव का प्रतीकात्मक स्वरूप मानकर उसकी पूजा की जाती है।