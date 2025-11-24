Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी के दिन इस समय करें पूजा, रामलला की कृपा से दूर होंगे सभी संकट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। यह दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और माता सीता के शादी की सालगिरह रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रभु श्री राम और माता सीता की विधि-विधान से पूजा करने पर रामलला की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं, तो आइए इस दिन (Vivah Panchami 2025) से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं।

पूजा समय ( Vivah Panchami 2025 Shubh Muhurat) राम मंदिर का ध्‍वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 11 बजकर 52 मिनट से 12 बजकर 35 मिनट के बीच किया जाएगा। यह 43 मिनट की अवधि बहुत शुभ मानी जा रही है। इस दौरान ही विवाह पंचमी की पूजा करना भी बहुत मंगलकारी रहेगा। ऐसे में साधक इस दौरान ही पूजा-पाठ समेत अन्य शुभ कार्य कर सकते हैं।